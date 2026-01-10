Matt Prokop被捕面临多项指控 涉嫌违反保释条件 曾被Sarah Hyland申请禁令3年内不得接近

35岁前迪士尼男星Matt Prokop于德克萨斯州被捕，据知案件更涉及儿童色情物品等控罪，令人震惊。

Matt Prokop曾殴打女友被控家暴

据《TMZ》报道，他目前被关押在德州维多利亚县监狱，不得保释。他于圣诞夜被捕，并面临多项指控，包括涉嫌持有儿童色情物品和拒捕。据当地电视台报道，他今次被捕主要是因为涉嫌违反其于2024年涉及一系列指控时的保释条件，估计是指他于2024年5月殴打女友，之后被控严重家暴及拒捕。目前未知他如何违反保释条件。

参演过《我们的办公室》、《乐坛Teen后》

Matt因参演经典剧集《我们的办公室》（The Office）、《乐坛Teen后》（Hannah Montana），以及电影《歌舞青春3：毕业嘉年华》而为观众所认识。他又曾与爆红喜剧《摩登家庭》（Modern Family）女星Sarah Hyland拍拖，但Sarah于2014年控诉他曾对她进行言语和肢体虐待，并向法院申请禁制令，要求他3年内不得接近她。