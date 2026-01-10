Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Matt Prokop被捕面临多项指控 涉嫌违反保释条件 曾被Sarah Hyland申请禁令3年内不得接近

即时娱乐
更新时间：21:45 2026-01-10 HKT
发布时间：21:45 2026-01-10 HKT

35岁前迪士尼男星Matt Prokop于德克萨斯州被捕，据知案件更涉及儿童色情物品等控罪，令人震惊。

Matt Prokop曾殴打女友被控家暴

据《TMZ》报道，他目前被关押在德州维多利亚县监狱，不得保释。他于圣诞夜被捕，并面临多项指控，包括涉嫌持有儿童色情物品和拒捕。据当地电视台报道，他今次被捕主要是因为涉嫌违反其于2024年涉及一系列指控时的保释条件，估计是指他于2024年5月殴打女友，之后被控严重家暴及拒捕。目前未知他如何违反保释条件。

参演过《我们的办公室》、《乐坛Teen后》

Matt因参演经典剧集《我们的办公室》（The Office）、《乐坛Teen后》（Hannah Montana），以及电影《歌舞青春3：毕业嘉年华》而为观众所认识。他又曾与爆红喜剧《摩登家庭》（Modern Family）女星Sarah Hyland拍拖，但Sarah于2014年控诉他曾对她进行言语和肢体虐待，并向法院申请禁制令，要求他3年内不得接近她。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
6小时前
《蒋中正日记》解封｜自揭香港嫖妓细节 早泄、染性病等露骨色欲内容曝光
两岸热话
6小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
2026-01-09 13:18 HKT
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
13小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
2026-01-09 13:08 HKT
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
4小时前
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
饮食
2026-01-09 13:18 HKT
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
影视圈
2026-01-09 20:00 HKT
执到手机手袋叉埋电完璧归赵 港女反口走数$3000报酬 兼做一无情举动 网民：好人难做｜Juicy叮
执到手机手袋叉埋电完璧归赵 港女反口走数$3000报酬 兼做一无情举动 网民：好人难做｜Juicy叮
时事热话
9小时前
又有连锁酒楼长脚蟹减价 每斤劈至$198！同步推$48古法羊腩煲 5间分店有得食
又有连锁酒楼长脚蟹减价 每斤劈至$198！同步推$48古法羊腩煲 5间分店有得食
饮食
9小时前