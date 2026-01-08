谢婷婷一家四口秘密回港探亲 五星酒店奢华生活曝光

43岁的谢霆锋胞妹谢婷婷（Jennifer）2019年诞下女儿Sara，之后长留加拿大生活，去年公开新恋情，并为外籍型男Mathew诞下儿子Brooklyn Milne，谢婷婷不时放闪晒幸福。谢婷婷囝囝已出世半年，近日一家四口现身香港，估计谢婷婷带另一半及儿子回港探亲。

谢婷婷另一半凑仔

谢婷婷昨日（7日）在IG分享影片，见到一家人入住港岛区的五星级酒店，有厅有房占地约千呎，还可饱览270度维港景色，每晚索价约9,000元至12,000元，相当奢华。谢婷婷拍摄房间环境时，见到Mathew抱住儿子睇海景，而囡囡Sara则坐在一旁，表现乖巧。

谢婷婷一家低调抵港，即相约好友食饭，见到谢婷婷在IG限时动态分享新相，与Mathew带同囝囝见友人，BB被好友抱住影相，未见扭计。另一张照片见到谢婷婷抱住儿子，面前放有一大堆Labubu公仔，相估是送给小朋友的礼物。

谢婷婷香港有物业

谢婷婷数年前返回加拿大温哥华定居，向网球界发展，间中会带女儿返港探父母。虽然谢婷婷离港多年，但有指哥哥谢霆锋早在2017年掷3,000余万元，赠送西环「维壹」的千呎豪宅予谢婷婷，作为生日礼物及嫁妆。而谢婷婷亦曾以首置名义，斥资1,710.6万元购入跑马地山光道新盘「THE ASTER」低层连平台特色户。相信今次因短暂返港，懒得执拾家居而选择入住酒店。

