吴雨霏体贴冧爆富贵老公 嫁初恋住亿元豪宅 《东周刊》独家直击恩爱开餐举动甜爆

前女子组合Cookies成员吴雨霏（Kary），本月即将与丈夫洪立熙（Brian）迎来结婚11周年纪念。最新一期《东周刊》独家直击他们日前一家人现身大埔一间充满浪漫气息的湖畔餐厅用餐。该餐厅因曾作为无线恋爱真人骚《女神配对计划》的取景地而闻名，气氛绝佳。席间，吴雨霏与丈夫对仔女照顾有加，而孩子们亦表现独立，自行进食，气氛温馨。吴雨霏更不时体贴地为老公夹菜，尽显恩爱。饭后，一家人驱车返回价值近亿元的半山豪宅，继续享受他们低调而美满的家庭生活。

吴雨霏急流勇退嫁初恋

现年39岁的吴雨霏，自2005年单飞发展后，凭借〈In Control〉等金曲获奖无数，更登上红馆举行个人演唱会，奠定「乐坛小天后」的地位。然而，在事业如日中天之际，她于2015年与青梅竹马的初恋男友、有「网球王子」之称的洪立熙在美国注册结婚，并在同年7月于意大利的庄园举行浪漫婚礼。婚后，吴雨霏毅然淡出乐坛，专心相夫教子，与丈夫育有7岁大仔Asher、6岁二女Galilee及3岁𡥧女Noa，组成一个幸福的五口之家。

吴雨霏𡥧女心脏曾出事

为了家庭，吴雨霏甘愿放下事业，全心投入全职妈妈的角色。她曾在访问中坦言，虽然有时会渴望与大人交流，但自己非常享受凑仔的过程，对于复出抱持开放态度，前提是必须能兼顾家庭。这些年，她将家庭放在首位，尤其在怀有𡥧女Noa期间，曾面临严峻挑战。当时医生发现Noa心脏多了一条血管，情况令人忧心，幸而在夫妻二人的同心协力与悉心照顾下，Noa现已完全康复。吴雨霏经常在IG分享亲子点滴，字里行间流露出无限的幸福感，展现了她从舞台天后到温柔母亲的完美转变。

