Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周深香港演唱会丨首踏香港启德舞台大唱广东歌 心情激动感谢「生米」带去不敢想的地方 李司棋成迷妹陪偶像一齐倒数

即时娱乐
更新时间：18:15 2026-01-01 HKT
发布时间：18:15 2026-01-01 HKT

一连两场周深《深深的》巡回演唱会香港站昨晚（31日）在启德体育园主场馆举行跨年纪念场，于晚上九时开骚，陪「生米」（歌迷暱称）一起跨年，而今次除了是第一位内地歌手登上启德主舞台外，也是启德主场馆首次举办跨年骚。而周深也吸引李司棋跟朋友一起到场睇骚，事后她更指未试过跟万人一起倒数：「好玩，祝大家新年快乐！」

周深大晒广东歌自我介绍

周深以粉红色古装登场唱出《蜉蝣》、《光亮》，之后他以广东话自我介绍「大家好呀，我系周深，欢迎嚟到周深 「深深嘅」巡回演唱会，我系第一次嚟香港开演唱会就系启德中心。」不过之后他就转Channel，用国语表示感谢，之后他又再用广东话讲「系你哋，带我去好多我从来唔敢想嘅地方，大家好我系深深！」之后他又表示心情很激动，笑言虽然自己的粤语有点差，但因为有大家，所有都不可怕，一切都很美好，就像做梦一样。

周深开live线上线下一齐倒数

而为了今次演唱会，周深更诚意十足，特别唱出广东歌《敢爱敢做》、《狮子山下》及《海阔天空》，而全体生米亦跟着一起合唱，场面感动。到了倒数前10分钟，周深亦开live，务求线上线下都跟生米一起进行跨年倒数，非常有心。倒数过后，周深祝大家新年快乐，以及在2026年活力满满，之后他更唱出《财神到》。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
4小时前
观滨元旦百人围观少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！
观滨元旦百人围观少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
突发
4小时前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
2小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
3小时前
瑞士阿尔卑斯山度假区有酒吧爆炸，网传影片见现场火光熊熊。X@Kedar/法新社
瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地电视台：数十人死近百伤
即时国际
1小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
2025-12-31 15:08 HKT
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
即时国际
11小时前
天文台｜冷锋今杀到 1.2最低气温12℃ 一日之间跌10℃ 料入冬以来最冻
天文台发寒冷天气警告 冷锋今晚杀到明早最低气温12℃ 料成入冬以来最冻
社会
5小时前
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
饮食
6小时前