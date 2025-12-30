梁咏琪孖老公扫货塞爆背囊 《东周刊》独家直击天后变悭妹 四线发展搏命吸金有原因

现年49岁的梁咏琪（Gigi）自2011年与西班牙籍老公Sergio Crespo Gutes结婚，并育有一女Sofia后，不仅未淡出幕前，近年更是事业家庭两得意。她在音乐、电影、戏剧及个人品牌四线发展，被誉为「圈中模范妈妈」。最新一期《东周刊》独家直击梁咏琪与老公忙里偷闲逛超市，一举动揭示她悭家又环保一面！

梁咏琪环保又悭家

日前，梁咏琪被捕获与老公Sergio现身中环超市，一身「平价look」打扮低调。虽然扫了一车货物，但他们却选择将食材挤进背囊，连1元的胶袋都省下，既环保又悭家。这位天后与老公全程有讲有笑，尽显恩爱，其贴地作风获赞！

相关阅读：梁咏琪孖生细佬罕现身！任职房屋署结构工程师 儿时与姊感情不睦一原因拒同框？

梁咏琪为女儿铺路

梁咏琪在事业上拼搏，背后最大的动力源自对10岁女儿Sofia的爱。最新一期《东周刊》独家爆，梁咏琪现在几乎将所有时间投入工作，逢job必接，只为给女儿最好的生活与教育，甚至考虑将来送她到国外顶级学府升学，目标是在60岁前赚够钱，让女儿一生无忧。

梁咏琪曾坦言，成为母亲是人生的分水岭，下半场一切以孩子为优先。她未让女儿入读自己的母校、被誉为「神校」的玛利诺修院学校，而是为她寻觅更高一线的教育机会，足见其对女儿教育的重视。

相关阅读：梁咏琪后台险生意外？途经残厕险被一物撞倒 吓到目瞪口呆拍拍心口定惊

梁咏琪孖生细佬罕现身？

梁咏琪四线发展吸金

梁咏琪近年密密接戏，参演的《阖家辣》、《临时决斗》及《无名指》等电影均叫好叫座。最近，她为主演的励志电影《逆转上半场》亲力亲为跑宣传，力谷票房。戏剧方面，Gigi同样表现亮眼，除了参演ViuTV剧集《反起跑线联盟》系列，更跨足台湾，在剧集《聪明镇》中担纲女主角。

此外，梁咏琪音乐事业亦未有停步，巡回演唱会结束后，她便积极筹备新专辑，更将于明年1月4日与韩国少女时代成员孝渊及古天乐，一同担任《全民造星VI总决赛》的评判。此外，梁咏琪对自家童装品牌亦亲力亲为，行程满档，仿佛有用不完的精力。