31岁男偶像与友轮奸中国女游客  夜店灌醉受害者得偿兽欲  法院终审刑期曝光

韩国男团NCT前成员文泰一去年爆出涉嫌特殊强奸罪，遭到警方逮捕。他去年6月与友人李姓、洪姓两名男子，在首尔梨泰院某夜店结识一名中国籍女子A。3人随后趁A女饮醉、无法反抗的状态，轮流对其施暴。检方调查指出A女身上验出3名被告的DNA，成为定罪关键证据之一。

文泰一上诉不获受理

今年7月，文泰一与两名共犯各被判3年6个月监禁，并当庭收押，之后文泰一上诉，但不获受理，检方则要求刑期应改至7年而上诉。二审法庭于今日维持原判，除刑期不变外，另命3人需接受40小时性暴力治疗课程，并限制5年内不得任职儿少及身心障碍相关机构。文泰一犯下严重罪行，受到广泛关注，不少网民都对他狠批「太恶心」、「历代级的犯罪偶像」、「这竟然还敢上诉到最高法院！」、「真是写下历史了」等。

文泰一深感悔意？

文泰一在二审最终陈述时曾表示，自己「承认所有罪行并深刻反省」，也向被害者致歉，称无法弥补伤害，但会真心谢罪。他们犯后试图串谋脱罪，最后为了减刑不得不自首，并与被害女子和解。文泰一在一审最后陈述中表示：「对于给被害人造成如此巨大的伤害，我感到最深的后悔与歉意。若能获得宽恕，我会把这视为人生最后一次机会，无论做甚么事都会全力以赴，好好活下去。」

