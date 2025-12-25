Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎姿旧爱大搞圣诞派对 一代性感女神「导弹」身材踩场 嫩妻在旁真实反应曝光

更新时间：22:00 2025-12-25 HKT
发布时间：22:00 2025-12-25 HKT

著名漫画家、黎姿75岁旧爱黄玉郎近日举行圣诞派对，一代性感女神叶子楣穿低胸小背心出席聚会，大晒导弹级丰满上围。而黄玉郎则化身圣诞老人派礼物，其6岁儿子玩得相当开心。黄玉郎嫩妻Cass在IG分享了多张照片及影片，记录下派对的欢乐时光。

叶子楣黑色低胸吊带小背心抢镜

从Cass分享的内容可见，叶子楣成为全场焦点。她身穿黑色低胸吊带小背心配上白色羽毛短裙，大方展示其「导弹级」的丰满身材，性感魅力不减当年。当黄玉郎扮演的圣诞老人登场时，叶子楣表现得相当兴奋，更与「圣诞老人」欢乐互动。

相关阅读：75岁黎姿旧爱凌晨护爱妻急求医 老婆颜值惊人面容痛苦惹人怜 丈夫一举动证有心有力

黄玉郎派礼物童心未泯

派对主人黄玉郎虽然已届75岁，但依然童心未泯，亲自穿上全套圣诞老人服装，揹著红色礼物袋，为在场的每一位宾客派发礼物，被太太Cass笑称是「黄生嘅兼职工作」。在合照中，黄玉郎与太太及6岁的儿子一家三口温馨满溢，小儿子在派对上玩得非常开心，场面温馨。
此外，派对气氛非常热烈，宾客们头戴圣诞饰物，随著音乐狂欢。除了叶子楣这位性感女神，「庙街歌王」尹光亦是座上客，在影片中与众人一同手舞足蹈，为这个星光熠熠的派对增添了不少欢乐。

相关阅读：黎姿75岁前男友近照曝光气息好 红颜知己众多「父女恋」修成正果六年前再婚诞仔

