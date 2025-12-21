Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

吴文忻首谈离婚！前夫曾被质疑抛弃癌末妻 认婚变多时：佢未必系个好伴侣，但一定系个好爸爸

即时娱乐
更新时间：12:00 2025-12-21 HKT
发布时间：12:00 2025-12-21 HKT

51岁的前港姐吴文忻近年淡出幕前，专心相夫教女。可惜命运弄人，吴文忻三年前确诊乳癌，动手术切除肿瘤情况好转，惟去年她透露癌症复发，今年初更发现癌细胞扩散至淋巴腺、尾龙骨，确诊为乳癌第四期。而在她积极抗癌的同时，她宣布与老公陈剑陵离婚，一度引来网民揣测她抗癌期间被老公抛弃，日前吴文忻接受电台节目《星光背后》访问，首度开腔谈及婚变，并为前夫平反。

吴文忻癌症复发前已婚变

吴文忻受访时坦言，她与老公婚变多时，早在她癌症复发前感情已出现问题，并非外界所指，前夫是在她患病后才离她而去。吴文忻在访问中表示：「感情有问题非一日之寒，唔止一个人责任。」她选择在这段时间公布离婚消息，是因为不想再对外界有所隐瞒，并强调两人是和平分手，再见亦是朋友。她说：「我哋由头到尾都系好好朋友，我哋美国读书已经识，做唔成伴侣，做朋友都无问题。」对于外界对前夫的误解，她表示：「我要为佢平反，佢未必系个好伴侣，但一定系个好爸爸。」 

相关阅读：吴文忻得马浚伟之助登新城颁奖台 「抗癌勇士」圆歌手梦缔造奇迹｜独家

吴文忻曾徘徊鬼门关

除了婚变，吴文忻亦在访问中分享抗癌的心路历程。今年初，她因癌细胞扩散，加上心脏及肺部积水留医16日，一度徘徊鬼门关。医生曾对她表示：「你要谂定，话定畀家人听拔唔拔喉」，令她意识到生命的脆弱，决心不再拖延，要完成人生两大心愿──出书和出歌。

重拾天主教信仰，成为吴文忻抗癌路上的最大动力。她坦言，曾一度迷信风水命理，甚至改名「吴忻熹」，但情绪反而跌入谷底，「当年睇好多风水命理，有人讲吴文忻三个字系大凶孤寡数，系惊到连身份证都改埋。其实我一出世就领咗洗，但入咗娱乐圈乜都拜吓，越行越远。直至Cancer旧年复发，唔少人话畀我听系冤亲债主，带我做好多嘢，烧好多嘢，烧银纸咁烧；但越烧越不安，情绪仲跌入低谷。」后来在导师引领下重拾信仰，每日祈祷，心灵得到平静，病情亦慢慢向好。 

相关阅读：吴文忻末期乳癌抽细胞报告出炉结果异常 感无奈：肿瘤大咗又好硬

吴文忻圆歌手梦

小时候梦想成为歌手的吴文忻，因98年华星新秀停办而转战港姐。事隔27年，年初观看《叱咤颁奖礼》直播，因郑秀文的得奖感言被触动，燃起她重拾梦想的决心。她分享：「好歌手嘅得奖感言，话自己畀想像中强大，作为患病者去听，系份外入心。之后Sammi(郑秀文)话自己系52岁嘅我最喜爱女歌手，当刻就幻想51岁嘅自己，出年可唔可以企喺台上做乐坛新人？就即刻帮自己拍咗条片，希望可以圆呢个梦。」纵然在许下承诺不久后，病情便急转直下，但这次生死经历，反而激励她要活在当下。在信仰的力量和一众教徒音乐人的支持下，她终于完成了派台新歌《重生》。她希望以自己的生命故事，鼓励同样在低谷中的人，只要怀著坚强的信念，梦想总会成真。 

相关阅读：吴文忻决弃用「吴忻熹」用回本名 自爆陪酒及性骚扰黑暗事：娱乐圈经历很juicy

