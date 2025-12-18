李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！

80年代著名歌手蔡国权当年创下不少佳绩，曾经凭《花之恋》、《不装饰你的梦》、《怀念你一世纪》、《天意人心》与及为徐小凤所写的《顺流逆流》缔造了不少经典作品，可惜2002年11月13日在东莞发生交通意外受伤导致脑部严重受创，出现失智症及创伤后帕金森氏症而改写了一生。

李修贤与蔡国权是中学同学

已淡出影圈多年的李修贤近年进驻抖音话当年，不时大爆很多圈中秘闻，日前李修贤又再拍片，原来他与蔡国权是中学同学：「我们在1966年是同班同学，他在学校上课，要是上一些不重要的堂，他老是拿著那个鼓棍打鼓，那鼓棍就敲桌子的。」对于蔡国权的悲惨遭遇，李修贤表示深切的惋惜与难过。影片播出后，引来不少回响。

李修贤拍片谈与蔡国权昔日往事

蔡国权在2002年在东莞不幸发生交通意外受伤，脑部严重受创兼出现失智症及创伤后帕金森氏症，并须要坐轮椅代步，而且说话有障碍。蔡国权随后淡出幕前演出，获安排在院舍居住，一众昔日曾与蔡国权合作过的歌手，在2006年举办音乐会为他筹募医药费，当时徐小凤、谭咏麟等都有现身支持。到了2008年，蔡国权获颁再生会十大再生勇士选举「杰出生命勇士」奖。今次李修贤在抖音拍片，除了谈及与蔡国权的昔日往事外，还表示：「交通意外之后，他一直待在老人院，过的是一个废人的生活，不能动躺在床上。他保养好一点的时候，他还在作曲。所以有时候觉得人，有时候那些意外真的​​很难讲。唉，上天有时候真的很捉弄人。蔡国权那么有天才的人，他一直从小，那个时候才十三、四岁，他已经​​在搞音乐、作曲、唱歌。我比他晚，我拍电影都要十七、八岁才去拍电影，他十三岁就研究音乐，所以呢，往往中，所有的事情是命中注定。」

李修贤的短片引来不少回响

李修贤的短片引来不少回响，有人说：「原来你们是同学啊，现在很少看到他的消息了！」、「太可惜了，写不了歌了，天妒英才，好喜欢他的歌，是个全才。」、「人生无常，可惜了蔡国权的才华。」、「这件事情我们知道，太可惜了。」、「如果他不出车祸，应该会有更多经典歌曲的。」、「权哥好可怜，出咗交通事故入住老人院，一个音乐才子，后来小凤姐经常有去探望。」甚至有人称蔡国权定居在内地的护老院，但亦有指他在香港生活。不过在2022年，有粉丝在蔡国权的家人安排下到护理院探望过偶像，当时蔡国权精神奕奕，向镜头展现灿烂笑容，为粉丝们签名兼与众同乐，表现非常精灵：「蔡生仍然可以认到亲人和朋友，他很叻啊！不被命运击败，仍然乐观面对。」

