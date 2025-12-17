谢婷婷树下拥吻罕放闪庆祝两周年 深情告白曝光甜蜜生活

43岁的谢婷婷（Jennifer）已为两孩之母，今年初公开与外籍型男Mathew甜蜜照，再火速宣布怀孕，细仔Brooklyn Milne已经5个月大。谢婷婷今日（17日）在社交平台出PO，分享多达20张与Mathew的合照，其中见到有一家三口，二人抱住囡囡或囝囝分别出镜，可见Mathew不但爱锡亲骨肉，连谢婷婷的大女Sara同样视如己出。

谢婷婷庆祝囝囝100日

谢婷婷的合照中有不少与Mathew放闪的合照，其中有在布满小灯泡的树下深情拥吻，亦有多张去玩、开餐，甚至购物后，谢婷婷坐在手推车上，由Mathew推住奔跑的影片。谢婷婷的囡囡Sara与Mathew合照相处融洽，而囝囝Brooklyn Milne庆祝出世100日时，未有如香港的小朋友办百日宴，谢婷婷与Mathew只用cupcake，插上「100」数字，吹蜡烛庆祝。

谢婷婷之前从未公开与Mathew相识经过，以及一齐时间，是否已婚。今日罕有透露跟Mathew一起的两年时间，过得非常开心。谢婷婷在IG留言：「周年纪念日快乐，我的爱人。我们组成一个非常了不起的团队。谢谢你在过去两年里，每一天都让我笑。你真的是万亿分之一。我非常爱你！」

谢婷婷定居温哥华

谢婷婷早在疫情前已返加拿大生活，于2019年秘密诞下女儿，之后定居温哥华，并向网球界发展，不少比赛都见谢婷婷的身影。有传谢霆锋在2017年以大约3,000余万，赠送西环「维壹」的千呎豪宅予妹妹谢婷婷，作为生日礼物及嫁妆。谢婷婷曾以首置名义斥资1,710.6万元，购入跑马地山光道新盘「THE ASTER」低层连平台特色户。

谢婷婷学孟母三迁

谢婷婷诞下细仔后，一家人早前搬屋，在谢婷婷公开的新居影片中，目测最少有两层，可经过大落地玻璃走到外面的大花园，而客厅、开放式厨房空间阔落，当时添置的家私未送达，因此变成家徒四壁，而谢婷婷与Mathew为打造安乐窝，曾同心合力装电视，表现合拍。

