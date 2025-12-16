Marf邱彦筒与男友豪掷百万搞咖啡王国 《东周刊》独家直击孖Locker甜蜜「偷师」

乐坛新星邱彦筒（Marf）近年事业发展一日千里，不但歌、影、视三栖发展成绩斐然，人气高踞不下。而她与男友林家熙（Locker）的感情亦稳定发展，爱得高调。最新一期《东周刊》独家爆他们已计划「情侣档」创业，预计投资七位数字开设自家品牌的咖啡店，打造「咖啡王国」。

Marf事业爱情两得意

现年23岁的Marf，自2021年于《全民造星IV》夺冠后，便以女团COLLAR成员身分正式出道。去年，她推出个人单曲，并横扫乐坛颁奖礼，勇夺叱咤「生力军女歌手金奖」，今年还首度入围叱咤「我最喜爱女歌手」的5强。Marf前途无限，曾获英国天团Coldplay点名担任演唱会的暖场嘉宾，表现大获好评，连「歌神」陈奕迅亦点名称赞其表演才能。

Marf荣升「吸金后」

Marf不但在乐坛成绩彪炳，更凭借独特的个人风格，成为广告界新宠儿，密密接job赚到盘满钵满，荣升COLLAR的「吸金后」。而她与男友Locker的恋情自公开后，亦丝毫不减她的人气，反而愈爱愈高调，经常在社交平台大方放闪。

Marf与Locker甜蜜「偷师」

日前，Marf与Locker被捕获现身大坑一间咖啡店，为自家咖啡店作准备。据悉，二人均是咖啡爱好者，经常结伴四出寻觅靓咖啡，并已锁定明年以「情侣档」开设自家品牌咖啡店。虽然目前仍在物色舖位，但二人已积极向专业人士学习冲调咖啡的技巧，更以陈豪的「咖啡王国」为蓝本，可见其对咖啡事业的热诚。

Locker融入Marf家中

Locker与Marf拍拖以来，早已融入对方家中，更与邱妈妈关系融洽，可见其「外母政策」相当成功。虽然邱妈妈态度开明，从不催促婚事，但据悉二人已有共识，视对方为结婚对象。现阶段会先专注事业发展，待事业基础稳固后，再考虑人生大事。