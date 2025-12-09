张继聪《金童》无望称帝？票房兼新剧接连受打击 《东周刊》独家直击「黑仔王」孖周秀娜愁爆开工

张继聪近期可谓流年不利，由他主演、筹备长达八年、自资6位数救亡的电影《金童》虽赢尽口碑，但上月26日大埔宏福苑发生五级大火。祸不单行的是，张继聪与周秀娜合作的ViuTV新剧《小业主战线》原本计划在大埔宏福苑取景拍摄，如今地方尽毁，故这部分的拍摄工作亦无奈暂停。

「黑仔王」张继聪有周秀娜陪伴开工

被网民都纷纷封为「黑仔王」的张继聪，被最新一推出的《东周刊》独家直击日前与周秀娜现身大坑踎茶记为该剧开工，虽然有「女神」周秀娜陪伴开工，但张继聪依然一脸愁爆，似乎为近日不顺的事闷闷不乐。

相关阅读：张继聪望《金童》再有谢票场：好多纪念品喺屋企 分享与男观众「麻甩佬」拥抱片段

张继聪愁爆为新剧《小业主战线》开工

在最新一期推出的《东周刊》独家报道，ViuTV新剧《小业主战线》的剧组日前移师大坑一间茶餐厅继续拍摄。张继聪与周秀娜合作过多出电影，两人在镜头前默契十足，在茶餐厅上演情侣斗嘴的戏码；镜头后，张继聪虽一度被目击独自看著手机、面露愁容，但很快便调整心情，发挥其搞笑本色，与周秀娜相谈甚欢，逗得对方笑不拢嘴。据悉，《小业主战线》剧组正积极寻找新的拍摄场地，并对原有的敏感题材进行调整，以确保制作能顺利进行。

张继聪对《金童》一直寄予厚望

39岁的张继聪对《金童》一直寄予厚望，有知情者表示张继聪希望凭此片角逐金像奖「最佳男主角」，于40岁前一尝影帝滋味：「佢成套戏都冇用替身，全程亲身上阵，甚至自掏腰包搞后期制作，务求令电影质素够高，亲手打造影帝梦，争奖目标清晰。」然而，天有不测之风云，面对演艺事业的双重打击，被封为「黑仔王」的张继聪仍以敬业和正能量迎战，他说：「人生总会遇到一啲难以想像嘅处境，最重要系你用咩心态去面对，电影工作当然有影响，不过对比起我哋香港而家所面对嘅，实在微不足道。我知道大家都唔好受，人生系会遇到好多挑战，我哋肩并肩，手拖手，一齐行过去。最后，我从来都唔觉得自己黑仔。」

相关阅读：大埔宏福苑五级火丨ViuTV曾借宏福苑取景拍反围标剧集 《小业主战线》将重新调整拍摄安排