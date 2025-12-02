阿Sa蔡卓妍大只新欢月入10万过超悭家生活 《东周刊》独家爆「绝世好仔」贴地行踪

自从蔡卓妍（阿Sa）去年宣布与「百亿麻雀馆太子爷」石恒聪结束六年情后，她的感情生活一直是传媒和粉丝的焦点。近日，阿Sa被爆与年轻10岁的健身教练林俊贤（Elvis）谱出「姊弟恋」，二人已拍拖数月，Elvis更以「另一半」姿态现身阿Sa生日派对，恋情浮出水面。最新一期《东周刊》独家曝光Elvis的贴地生活。

阿Sa新欢月入十多万

《东周刊》近日独家追踪报导，这位让阿Sa倾心的「小鲜肉」Elvis，不仅外型阳光帅气，私下的生活更是出乎意料地「贴地」，与阿Sa过往的富贵男友形成强烈对比。据报导，Elvis是中环一家健身室的「星级」教练，每日准时上班，课堂排得满满，即使是假期也愿意加班，月入高达十多万，是名副其实的「王牌教练」。尽管收入丰厚，Elvis的生活却非常朴实。他被拍到独自光顾平民大牌档，一餐只需数十元，晚餐也选择平价的烧味饭。

阿Sa新欢坐公共交通工具代步

代步方面，Elvis亦不追求名车，反而选择乘搭电车和巴士等公共交通工具，并利用乘车时间看书增值自己，相当好学。他唯一的奢侈，大概就是在打了三小时网球、筋疲力竭后，才舍得花钱搭的士回家。

阿Sa新欢为储「老婆本」密密吸金

据知情人士透露，Elvis如此努力工作又省吃俭用，是为了储「老婆本」，希望与阿Sa能有安稳的将来。这种务实和专一的态度，与阿Sa过往的恋爱经历大相迳庭。经历过与郑中基、陈伟霆及石恒聪的感情后，阿Sa的爱情观亦有所转变，不再追求梦幻的爱情，反而更著重另一半的人品和性格。

圈中好友送祝福

对于这段新恋情，阿Sa身边的好姊妹如容祖儿都大赞二人非常合衬。朋友眼中，Elvis人品好、生活圈子简单、性格低调，而且对爱情专一，给了阿Sa前所未有的安全感。两人亦有共识，视对方为结婚对象，稳定发展。看来，这次阿Sa真的找到了属于她的「绝世好仔」，有望好事近！