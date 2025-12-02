李丽珍女儿与张明伟甜逛名店 《东周刊》独家爆星二代恋情 李婉华大女、钟丽缇大女男友揭秘

演艺圈「星二代」时常受到关注，其中李丽珍女儿许倚榕、钟丽缇大女张敏钧及李婉华大女Natalie，不仅继承了母亲的美貌与身材，感情生活也同样多姿多采，而且爱得大方，从不遮掩！最新一期《东周刊》独家直击李丽珍女儿与男友张明伟甜逛名店之余，更会李婉华大女、钟丽缇大女的恋情内幕。

李丽珍女儿许倚榕恋富二代张明伟

27岁的许倚榕现职时装创作总监，近期与曾在《爱•回家》饰演「佐治」的张明伟爱得火热。张明伟家境富裕，其父为律师兼自由党创党成员之一。日前，两人被直击十指紧扣现身名店，许倚榕更贴心为男友挑选换季新装，全程有说有笑，相当甜蜜。母亲李丽珍对张明伟亦赞不绝口，欣赏他有才华又努力。

钟丽缇女儿张敏钧与健硕男友鸳鸯戏水

27岁的张敏钧与同为演员及模特儿的29岁男友Julian Nelson爱得痴缠。张敏钧曾言喜欢外表「坏男孩」、内心温柔的类型，而高大健硕的Julian完全符合条件。两人常在社交平台分享甜蜜点滴，更曾一同享受冰浴加桑拿的「冰火鸳鸯戏水」，期间耳语亲吻，极度缠绵。钟丽缇对这位「未来女婿」亦相当满意，更称赞他神似摇滚巨星Mick Jagger。

李婉华女儿Natalie与学霸高调放闪

李婉华22岁的大女Natalie，不但是多伦多大学毕业的高材生，现更于纽约大学攻读硕士。近日，她在IG上大方放闪，分享与外籍男友的亲密自拍。相中可见男友有一头曲发及浓眉，相当有型，而她则紧贴在男友脸庞，样子甜到漏，并以心形图案示爱。虽然母亲李婉华暂时不支持她参选港姐，希望她先完成学业，但看来Natalie在爱情方面已收获满满。