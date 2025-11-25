Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

193遭《东周刊》独家爆秘恋COLLAR成员Candy 借「叔姪恋」合体做一事冧爆放闪

即时娱乐
更新时间：18:30 2025-11-25 HKT
发布时间：18:30 2025-11-25 HKT

现年35岁的ERROR成员193（郭嘉骏）今日（25日）被《东周刊》爆出跟细他13年的COLLAR成员Candy（王家晴）秘挞10个月。二人因合作综艺节目《公司逼我打篮球》而擦出爱火，193更不时做柴可夫司机管接接送，对女方呵护备至。193今日（25日）在IG贴出Candy与他合唱《你的名字 我的圣诗》的短片解说，趁机以「情侣档」上阵宣传新歌。

193与Candy冧爆放闪

193 与Candy齐齐在IG分享短片，片中见二人边打边炉边合唱193的新歌，二人不时冧爆互望放闪，相当甜蜜，193写道：「本身拍紧一系列我新歌嘅 cover 片谂住由12月开始每日出一条reels 同大家倒数圣诞节，依家164cm嘅王小姐突然偷步变咗首发，感谢矮我29厘米、钟情长腿Oppa嘅 @candyw1219同我cover《你的名字 我的圣诗》，大家期待吓之后仲有啲咩人会同我cover啦，同时亦欢迎各位提议想睇我同边个cover呢首歌，提前一个月预祝大家圣诞快乐。」而Candy 亦以一个哈哈笑符号留言，不少网民都纷纷留言送上祝福。

相关阅读：ERROR 193郭嘉骏暗挞师妹 《东周刊》独家直击与COLLAR成员Candy拍拖撑枱脚

