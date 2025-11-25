《新闻女王2》掀前主播爆料潮 《东周刊》独家爆新闻部高层所为 李灿荣揭有人匿男厕、执垃圾

TVB台庆剧《新闻女王2》自播出以来话题不断，剧中描写的新闻从业员之间的权力斗争和媒体生态，不仅引发网民热烈讨论，更勾起一众前主播的回忆，最新一期《东周刊》揭开新闻部神秘面纱。

女星惨遭AI「盗脸」

剧中与时俱进地加入了AI元素，黄宗泽饰演的「古肇华」利用AI技术「复活」已故主播，更生成「AI文慧心」与佘诗曼饰演的「Man姐」对撼，掀起一场真假主播的收视大战。

无独有偶，现实中也发生了类似的「AI换脸」风波。曾参演《功夫足球》的内地女星温峥嵘，近日在网上控诉有不法商人利用AI深度伪造技术，完美复制其样貌、声音，并制作成AI主播进行直播带货。由于像真度极高，不少粉丝信以为真。温峥嵘本人甚至亲身进入假冒直播间质问：「你是温峥嵘，那我是谁？」但随即被对方封锁，最终她只能无奈地亲自拍片澄清：「我才是真的！」

高层为收料无所不用其极

对于剧中勾心斗角的办公室政治，昔日的「新闻王子」李灿荣表示深有同感。他惊爆90年代曾遇过一位「极品」高层，为了收集情报，手段无所不用其极。这位高层会每天提早返回公司，翻查同事们丢弃的废纸，从中窥探秘密；甚至会匿藏于男厕，偷听聚集在旁边图书馆聊天的同事对话；到了晚上，他更会流连于同事们常去的酒吧，窃听他们的私人对话，务求对公司上下的大小事务了如指掌。

李灿荣更直言，当年新闻从业员的薪酬微薄，与剧中「Man姐」奢华的形象形成强烈对比，很多人都需要兼职才能维持生计。

离职编采揭秘TVB有「Ming姐」

此外，前无线「新闻女神」孙雪祺（Gigi）则对剧中郭柏姸扮演可爱风格报道天气的情节提出质疑。她以专业角度指出，天气报告属于新闻资讯节目，准确传达信息才是首要目的，在录影厂内撑伞更是「No Way」。

而一名自称已离职的无线新闻部编辑「港岛辣妹小黛拉」也在网上爆料，指新闻部虽然没有「Man姐」，但却有「Ming姐」，即现任新闻及资讯总监黄淑明。她坦言，离职的主要原因是「工作时间不稳定，收入太低」，而非剧中所描绘的山头文化，但她仍形容这份工作「辛苦，但值得！」

