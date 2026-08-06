成都女发现平台「以旧换新」漏洞 零元购逾3000件电器

四川成都有女子发现电商平台「以旧换新」活动有漏洞，通过大量下单再极速取消可以「零元购」产品，前后骗走逾3000件各类电器，警方要花8小时才完成清点。

警方耗8小时始完成清点

央视报道，成都市公安局武侯区分局机投桥派出所5月底收到某电商平台报警，指发现3711条超低价甚至零成本获取了全新电器的交易，怀疑涉及犯罪。

警方调查后，发现平台前女员工张某有重大嫌疑，警方搜查张某家中发现大量涉案新电器，另一处张某租用的仓库，更发现堆积如山的涉案电器，大部份为未开封。警方经8小时才完成清点。



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张某承认，无意中发现在「以旧换新」活动中，只要以很快的手速取消大量订单，再返回小量订单，便会显示是「零元购」，通过两次快速切换旧装置选项的操作，张某全程没有提供任何一台可供回收的旧家电，却不用支付一分钱拿到了全新的小家电。

张某于是联同多名亲友及5名前同事，以同一手法不断「零元购」电器，前后骗得逾3000件各类家电，打算以二手转售牟利。

犯罪嫌疑人张某以及余某和李某因涉嫌盗窃罪，已被警方依法采取刑事强制措施，其他涉案人员主动退赃退赔，案件正在进一步侦办中。