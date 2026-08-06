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天津之眼︱4口家河边散步6岁弟落水 家属救人遇溺母死兄亡

即时中国
更新时间：17:00 2026-08-06 HKT
发布时间：17:00 2026-08-06 HKT

天津5日晚发生一家四口2人遇溺死亡惨剧。一名约6岁男童在「天津之眼」摩天轮旁的河边游玩时，意外落水，其母亲及兄长试图救人时同告溺水，最终母死兄亡，仅首先落水的幼弟获救。

《现代快报》报道，8月5日晚7点多，有一家四口在「天津之眼」河边散步时，年约5、6岁的小儿子失足掉入河里，哥哥和妈妈下河去救弟弟，爸爸也下河将弟弟救上来了，但是妈妈和哥哥却沉了下去。

搜救人员在「天津之眼」旁河边搜索落水母子。抖音
搜救人员在「天津之眼」旁河边搜索落水母子。抖音
搜救人员在「天津之眼」旁河边搜索落水母子。小红书
搜救人员在「天津之眼」旁河边搜索落水母子。小红书
搜救人员在「天津之眼」旁河边搜索落水母子。小红书
搜救人员在「天津之眼」旁河边搜索落水母子。小红书
搜救人员在「天津之眼」旁河边搜索落水母子。抖音
搜救人员在「天津之眼」旁河边搜索落水母子。抖音


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目击者指，意外发生后，搜救人员「一直找不到母子俩，爸爸抱著小儿子守在岸边等著，小儿子一直在哭。」

现场一名救援人员在6日早上表示，打捞队接警后于当晚9时许携潜水装备抵达现场，至晚上10时许，母子俩被先后打捞上岸，二人落水地点仅相距10米。

8月6日上午，记者联络了当地公安、应急、消防、医院等部门，均未回应此事。天津市公安局河北分局一名工作人员回复记者。

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