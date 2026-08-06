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「抱冬瓜」︱网民用「天然冰枕」降温助眠 半夜爆炸臭水四溅

即时中国
更新时间：16:32 2026-08-06 HKT
发布时间：16:32 2026-08-06 HKT

每到炎夏，内地社交平台便有人重提和分享「抱冬瓜睡觉降温」的话题，近日网民谈及「抱冬瓜」，说的不是它多有效多纯天然，而是苦主分享「炸瓜」悲剧，抱著的冬瓜突然爆开，酸臭瓜汁乱喷。有专家教路如何买好的「天然凉枕」，减低「炸瓜」风险。

细菌分解瓜肉产生气体

过去不时有网民分享「抱冬瓜」降温妙法，声称零耗电又能带来冰感助眠，最重要是可以循环使用够省钱。

不过，近日更多人把焦点放在「炸瓜」受害者身上，有网民发帖表示「抱冬瓜」入睡至半夜，冬瓜突然爆炸，大量腐臭汁水伴著瓜肉乱飞，把床被弄得一塌糊涂。

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帖文获很多遭遇同样惨剧的苦主留言，分享「炸瓜」经验，个个直呼好崩溃和太臭了。

中国康复研究中心中医康复科主任杨祖福表示，冬瓜含水量达95%以上，能快速吸收体表热量。但人抱著它入睡，等于为冬瓜制造一个「恒温孵化箱」，加上人体的汗液、肢体反复摩擦，易令冬瓜表层蜡质保护膜受损，细菌、霉菌侵入。

配合温暖潮湿环境，受细菌入侵的冬瓜微生物大量滋生，瓜肉的糖分及有机物被分解，持续释放二氧化碳等气体，压力不断上升后便会突然「炸瓜」。

杨祖福指，如要体验冬瓜这种天然冰枕消暑，要懂得「拣瓜用瓜」：

  1. 选择表皮完整、无凹陷和磕碰划痕的黑皮冬瓜
  2. 洗净冬瓜表面，睡前半小时短时环抱降温，入睡后立刻移开
  3. 使用3到5天时检查瓜体，一旦表皮发软、出水、有异味必须立即丢弃
  4. 采用抱著或搂著的方式，著重为四肢降温，避免腹部直接接触。
  5. 老人、孩童及皮肤易过敏人群应尽量避免贴身抱瓜，以免腐败滋生的霉菌刺激皮肤与呼吸道。

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