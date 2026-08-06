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拐子婆「梅姨」︱20多年来至少摧毁9个家庭 下场将可免死？

即时中国
更新时间：15:00 2026-08-06 HKT
发布时间：15:00 2026-08-06 HKT

20多年前，广东有至少9宗小孩贩卖个案，与一名叫「梅姨」的人有关，但多年来，外界对其所知甚少。

内地「新黄河」报道，「梅姨」案中被拐儿童钟彬周三（3日）表示，自己前两天收到法院的告知书，案件已进入审查起诉环节，上面明确写著「嫌疑人谢家梅涉及拐卖儿童」。「梅姨」真实姓名终于曝光。案件已由广州市增城区公安局于7月31日移送检察院审查。

相关新闻：神秘人口贩子「梅姨」真实姓名曝光 20多年前广东等地至少拐卖9童

9个庭被「梅姨」这人口贩子摧毁，对于她的下场，钟彬说：「如果判她死刑，也弥补不了我们九个家庭这么多年来的损失和心理的创伤。就算判死刑，只能说心里的一块石头落地了。」

受害人：弥补不了创伤

20多年前的一天，钟彬父亲正在工作，母亲正在洗碗，刚学会走路的他独自在院子里，当时就被邻居张维平抱走，随后转卖给了「梅姨」。

被拐后，钟彬一直生活在广东河源。他的父亲钟丁酉就辞去工作，踏上长达20年的寻子路。直至2025年，钟彬才正式与亲生父母相认。如今，钟彬已与亲生父母共同生活一年多。而养父母那边已将他的联络方式删除。

75岁以上犯人或不适用死刑

另有被拐儿童家属称，梅姨目前「年事已高」，已经是老年人。根据刑法规定，已满75周岁者，负完全刑事责任，但死刑适用受限。

中国刑法规定，犯罪的时候不满18岁的人和审判的时候怀孕的妇女，不适用死刑。审判的时候已满75岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外。究竟未来「梅姨」的下场如何，还看法庭的判决。

「梅姨」落网时间线

2003年9月‑2005年12月
罪犯张维平在广州增城、黄埔以及惠州市博罗县，先后拐走 9 名儿童（1 岁‑3 岁）。9 名儿童都是通过「梅姨」 寻找买家，卖至河源市紫金县等地。

2016年
涉「申聪被拐案」张维平等5名犯罪分子落网，广州警方根据线索调查「梅姨」。

2017年6月
广州市公安局增城区分局公布「梅姨」模拟画像，向社会征集线索。

2018年12月
被告人张维平、周容平等拐卖儿童案一审宣判，5 名人员被判处有期徒刑十年至死刑不等。

2019年3月
广州警方请画像专家、退休警官林宇辉绘制新版「梅姨」模拟画像。

2019年‑2024年
被拐儿童悉数找回，并组织认亲。

2023年4月
主犯张维平、周容平被执行死刑。因真实身份等关键信息的缺失，「梅姨」始终未能归案。

2026年3月21日
广州警方消息，「张维平等人拐卖儿童案」取得重大进展，犯罪嫌疑人谢某某（女）落网，其即为该案关键人物「梅姨」。

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