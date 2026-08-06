中国镬王︱「女生洗澡，大叔帮搓背」AI广告惹批 苏泊尔股价4连跌

稳坐「中国镬王」宝座三十年的苏泊尔，日前发布一系列AI生成的短片广告，内容有女性闯入男厕清洁、女生正洗澡，搓背大叔进入浴室等情节，被外界狂批低俗。苏泊尔虽紧急将广告下架，但至今未道歉，而其股价则出现连跌4天。

影片紧急下架至今未道歉

苏泊尔的AI生成广告短片，内容显示有两名男性在卫生间时，一名女性突然推门进入，并使用苏泊尔品牌的蒸汽清洁机进行清洁演示。该帐号还发布了「女生正在洗澡，搓澡大叔进来搓澡」、「女生正在上厕所，保洁大叔进来打扫卫生」等类似剧情的短片，标题中带有「叔啥没见过」等字眼。

广告被外界猛烈批评低俗，及质疑苏泊尔「重流量轻产品」的经营，但该公司只把惹来恶评的广告下架，至今未道歉。



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事实上，AI技术在苏泊尔行销体系中已占据重要位置。目前，其在购物平台的直播间已明确标注「直播涉及AI合成」。此外，2025年财报亦披露，公司正「逐步推动AI在图文、短影片和直播等领域的测试应用，以提升行销效率」。

据苏泊尔业绩快报，其上半年营收114.10亿元人民币（下同），同比下降0.59%；实现归母净利润8.68亿元，同比下降7.7%。

由于国内市场竞争加剧，为支援和实现内销营业规模的持续增长，公司投入了与销售增长相匹配的行销资源，导致本期销售费用同比小幅上升。事实上，费用高企的趋势在2025年报中已有显现，公司当期销售费用达24.09亿元，同比增长10.41%。其中，广告、促销及赠品费为19.38亿元，上年同期为16.91亿元。

值得注意的是，苏泊尔股价已连续4天下跌，截至8月5日收盘，报41.52元，总市值332.1亿元。