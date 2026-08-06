Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国镬王︱「女生洗澡，大叔帮搓背」AI广告惹批 苏泊尔股价4连跌

即时中国
更新时间：13:40 2026-08-06 HKT
发布时间：13:40 2026-08-06 HKT

稳坐「中国镬王」宝座三十年的苏泊尔，日前发布一系列AI生成的短片广告，内容有女性闯入男厕清洁、女生正洗澡，搓背大叔进入浴室等情节，被外界狂批低俗。苏泊尔虽紧急将广告下架，但至今未道歉，而其股价则出现连跌4天。

影片紧急下架至今未道歉

苏泊尔的AI生成广告短片，内容显示有两名男性在卫生间时，一名女性突然推门进入，并使用苏泊尔品牌的蒸汽清洁机进行清洁演示。该帐号还发布了「女生正在洗澡，搓澡大叔进来搓澡」、「女生正在上厕所，保洁大叔进来打扫卫生」等类似剧情的短片，标题中带有「叔啥没见过」等字眼。

广告被外界猛烈批评低俗，及质疑苏泊尔「重流量轻产品」的经营，但该公司只把惹来恶评的广告下架，至今未道歉。

相关新闻：「擦边」成性｜椰树牌标语再惹火 「胸大有奶食」被轰低俗

事实上，AI技术在苏泊尔行销体系中已占据重要位置。目前，其在购物平台的直播间已明确标注「直播涉及AI合成」。此外，2025年财报亦披露，公司正「逐步推动AI在图文、短影片和直播等领域的测试应用，以提升行销效率」。

据苏泊尔业绩快报，其上半年营收114.10亿元人民币（下同），同比下降0.59%；实现归母净利润8.68亿元，同比下降7.7%。

由于国内市场竞争加剧，为支援和实现内销营业规模的持续增长，公司投入了与销售增长相匹配的行销资源，导致本期销售费用同比小幅上升。事实上，费用高企的趋势在2025年报中已有显现，公司当期销售费用达24.09亿元，同比增长10.41%。其中，广告、促销及赠品费为19.38亿元，上年同期为16.91亿元。

值得注意的是，苏泊尔股价已连续4天下跌，截至8月5日收盘，报41.52元，总市值332.1亿元。

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
00:45
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
影视圈
14小时前
33岁港男突中风半身瘫痪 母拖3日先报警 网民震惊：执返条命系神迹 自爆2个恶习｜Juicy叮
33岁港男突中风半身瘫痪 母拖3日先报警 网民震惊：执返条命系神迹 自爆2个恶习｜Juicy叮
时事热话
6小时前
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
生活百科
2026-08-05 11:46 HKT
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
01:25
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
影视圈
14小时前
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
01:25
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
影视圈
15小时前
独家丨卢宛茵揭黎彼得最后时光：医院插喉有痰讲唔到嘢 经典歌《浪子心声》金句源自庙街睇相佬。
独家丨卢宛茵揭黎彼得最后时光：医院插喉有痰讲唔到嘢 经典歌《浪子心声》金句源自庙街睇相佬
影视圈
7小时前
黎彼得离世丨许冠杰亲撰悼念文忆故友：感恩音乐路上有你 黎彼德曾直认唔夹合作7年终拆伙
黎彼得离世丨许冠杰亲撰悼念文忆故友：感恩音乐路上有你 黎彼德曾直认唔夹合作7年终拆伙
影视圈
2小时前
港人夫妇游澳门乘的士拾相机及电池 贪心据为己有 再入境时被捕
港人夫妇游澳门乘的士拾相机及电池 贪心据为己有 再入境时被捕
突发
4小时前
独家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成绝响　杨绍鸿难忘饭局教诲：受益一生。
独家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成绝响　杨绍鸿难忘饭局教诲：受益一生
影视圈
6小时前
中国预制屋热销美澳墨 夫妇22万购750呎两房户 零地基直接组装 实测9个月激赞「重来一次都会买」
中国预制屋热销美澳墨 夫妇22万购750呎两房户 零地基直接组装 实测9个月激赞「重来一次都会买」
海外置业
8小时前