云南汉劫杀19岁少女改判死缓获释 家属被瞒十年最高检介入

云南有19岁少女，1999年在自家的小卖部遭人狂刺30刀劫杀，凶手代贤锋二审获改判死缓，刑满出狱后更烧炮仗庆祝。死者家属不满二审无人通知，凶手获改判后十年才知晓，持续申诉改判违规及过轻，但屡遭驳回，近日，最高检介入案件，下令重新办理苦主申诉。

凶手家人放鞭炮庆祝出狱

澎湃新闻报道，1999年10月25日凌晨，云南宣威市乐丰乡，当时约20岁的男子代贤峰，与浦绍丙、萧本义预谋抢劫徐文素家的小卖部。

徐文素家属多次申诉但被驳回。

代贤峰持刀翻窗进入小卖部后，要求赊购一条香烟，被徐文素拒绝后，即用刀狂刺对方逾30刀杀死，3人在抢走数条香烟后逃去。

案发数日后，代贤峰兄长举报下，警方将代贤峰拘捕，并追缉在逃的浦绍丙、萧本义。

2000年7月曲靖市中级人民法院一审判代贤峰抢劫罪成，判处死刑。同年9月，云南省高级人民法院，以代贤峰兄长举报，代贤峰可作自首论，改判为死刑缓期二年执行。代贤峰2014年刑满出狱，家人大放炮仗为他庆祝。

指遭兄举报当自首

徐文素家属徐皎月指，代贤峰二审获改判死缓，是在2010年偶然机会下始知道，认为法院未有依规通知，以及判刑过轻，于是起申诉，但分别遭云南高级人民法院、云南人民检察院驳回。但徐家仍坚持四出申诉。

今年4月，徐皎月获云南人民检察院通知，其向最高人民检察院申诉后，最高检已把该案交到云南省人民检察院重新办理。云南省检并向她预约时间，以便当面听取意见。