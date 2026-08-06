大白兔糖包装纸爆红外网 帖主：平面设计经典之作

国民糖果大白兔糖的经典蓝白红包装纸，成为外国社交平台热门话题，有外国网民劲赞大白兔糖的包装纸是平面设计的经典之作，帖文在不足24小时已获逾400万次浏览，17万点赞，还带红了其他中国的老式包装成为讨论话题。

「用色图案设计属美学上乘之作」

网民「weeabob」5日在「X」平台发帖，展示了一粒大白兔糖，以及一张平摊著的糖果纸，留言称赞该包装纸是平面设计的经典之作。

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帖文发表约20小时，已获400万次浏览，大量网民留言，认同帖主称赞，指大白兔糖的包装纸的用色、图案及设计，在美学上也是上乘之作。

有网民展示大白兔糖Ｔ恤。X

有网民展示大白兔糖纹身。X

有人更留言分享，将大白兔糖外层的糯米纸误当作是塑胶，以为不能进食。有曾品尝过大白兔糖的网民，则指该款糖果非常美味，鼓励网民要亲自试吃。



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另外，也有人在留言区分享其他中国糖果、酒的老式包装纸，同样吸引大量网民浏览与称赞。

大白兔糖外层的半透明糯米纸，主要由淀粉制成，可以直接食用。它主要是防止糖果黏在手或外层包装上，同时提供辅助防潮与隔离的效果。