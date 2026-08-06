比亚迪高速公路飞脱后挡风玻璃 湖北车主中招「大银幕」破碎险酿祸︱有片

湖北有高速公路发生汽车后挡风玻璃飞脱，击中后车的惊险意外，肇事的为比亚迪电动车，受害车主指已向交通警报案，目前损失尚未判定。

湖北网民「Ezreal」5日上传其车Cam影片，显示他5日下午15:48分，在一高速公路行驶期间，中线前方一辆黑色比亚迪的后挡风玻璃，突然整块飞脱，直飞向左后方「Ezreal」驾驶的汽车，击中其车头。



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影片中可见，「Ezreal」目击比亚迪「甩」挡风玻璃时，已来不及闪避，在惊呼声中看著自己的车头被击中，前挡风玻璃即现出无数破裂纹。

「Ezreal」的中招影片在网上热传，至截稿时，16小时间已获19.4万赞及35.9万次转载。网民纷纷表示，「故意扔也扔不了这么准」、「前车：我让你骄傲」、「还是那句老话 待遇差的工厂造不出好产品 尤其是伙食」、「牛，高速上还有道具赛」、「你是我今年看过最离谱的车祸」、「中国人始终不相信一分价钱一分货」。