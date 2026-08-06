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网络安全公司指逾20款路由器设后门 全部深圳一公司制造

即时中国
更新时间：10:45 2026-08-06 HKT
发布时间：10:45 2026-08-06 HKT

网路安全公司VulnCheck发表研究报告，指中国深圳智博通电子（Zbtlink）制造的逾20款路由器存在后门，每35秒连接回中国，令路由器使用者的网络随时可以被人入侵控制。Zbtlink暂未就指控有回应。

全球最少售出十万部

路透社报道，VulnCheck首席技术官贝恩斯（Jacob Baines）发现Zbtlink制造的逾20款路由器，存在工厂后门，贝恩斯将此一后门命名为「Endless doors」（无尽之门）。

报道指，受影响的路由器估计最少有10万部，已销售到全球，但无法确定具体分布，也不清楚有多少正在美国使用。

相关新闻：美共和党议员致信商务部 要求禁止TP-Link在美销售产品

贝恩斯指，这个后门每隔35秒便自动连接一个特定IP地址及在中国注册的域名。控制这些域名的人可接管路由器，并进一步进入同一网路中的其他装置。

他说，这些路由器用家多为小型企业或家庭办公的消费者，可能完全不知道装置存在这类风险。「如果我把它放在大学实验室里，就等于直接邀请对方进入实验室，让他们在网路中随意游走。这种能力可能造成毁灭性后果。」

涉事路由器全部由Zbtlink生产，分别以Zbtlink和Wiflyer品牌在全球销售。

目前，Zbtlink尚未回应置评请求。

 

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