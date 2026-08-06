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红枣包装玩食字 「趁枣嫁人」标语惹议

即时中国
更新时间：09:35 2026-08-06 HKT
发布时间：09:35 2026-08-06 HKT

河北沧州一款红枣产品，因外包装上写有「趁枣嫁人」字样引发争议。有网友认为含有催婚暗示，令人不适，涉事企业回应称，每个人的认知和理解不同，包装没问题。业内律师指，若被商标管理部认定违反公序良俗可下架产品。

品牌反驳「每个人理解不同」

网传图片可见，这款产品外包装以红色为主，正中间女性侧面图案下写有「趁枣嫁人」字样。该品牌工作人员前日回应内媒「智慧新闻」，称包装上使用的是「枣」字而非「早」字，应按字来解释含义，因此包装没问题，「商标局也没告诉我这个不允许」，是否会改包装将后续再看。

事件引发网友争议，部分人认为「枣」与「早」谐音相同，商家有暗示女性快点结婚的含义，「反正我是不会买这种膈应（令人讨厌）名字的商品」。另一部分网友则认为商标并无不妥，「红枣本就是结婚必备的美好寓意之一」「我们这边结婚会撒核桃跟枣，所以『趁枣嫁人』是顺俗而为」。

面对争议，有律师表示，商标取得了注册许可即为合法，若有部分消费者或受众感到冒犯，可以违反《民法典》的公序良俗为由，向商标管理部投诉举报。

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