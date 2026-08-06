河南休假新政谷消费 试行「周五半天+周末+年假」

河南省委组织部等6部门昨联合发通知，鼓励试行周五下午弹性离岗，构建「周五半天+周末+年假」短途度假模式，并要求领导干部带头休假，推动全员「应休尽休、休满休足」。

动员全体干部「应休尽休」

通知指出，用人单位应严格执行带薪年休假规定，凡连续工作满1年职工均平等享受带薪年休假。单位主要负责人为第一责任人，领导干部要带头休假，同时引导职工将带薪年假与周末、法定小长假、寒暑假、中小学春秋假等衔接，形成3至7天弹性长假。

政策鼓励有条件单位优化夏季作息，试行周五下午弹性离岗，构建「周五半天+周末+年假」短途度假模式。

通知强调，确因重大项目、应急保障、节假日值守等客观工作需要无法安排休假的，须征得职工本人同意，并按职工日工资收入的300%支付未休年休假工资报酬。机关事业单位要控制应休未休人员比例，建立未休年休假报酬专项核准审批流程，严禁以未休年休假名义违规发放津补贴。

未休假按日薪3倍计算工资

新政旨在启动假期消费潜力，助力河南文旅强省、消费大省建设。今年以来，云南、贵州、陕西、山西和天津等省亦已专门出台文件，提出落实带薪休假的若干政策措施。