美拒发签证10年新高华留学生大减34% 官媒抨国安为名搞限制

美国智库「移民研究中心」周一发布的数据显示，自特朗普重返白宫后，中国学生在去年5月至8月获发放的F-1留学签证，相比2024年同期大跌34%，发给印度学生的签证数量更大降60%。分析认为，这显示美国政府出台的反移民和留学生新政，降低了美国对全球人才的吸引力。北京《环球时报》批评美方将正常留学活动政治化、武器化，以国家安全为名搞歧视性限制，终将失去自身的创新活力。

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印度学生获批签证跌逾6成

美国F-1签证是签发给全日制赴美学习的非移民学生签证，每年5月至8月期间是发放F-1签证高峰期。据美国保守派智库「移民研究中心」3日发布的报告，2025年5月至8月，也就是特朗普第二次上台后的首个学年来临前，中国和印度学生获得的F-1签证，相比拜登政府时期的最后一年2024年同期大幅下降。中国和印度学生占美国高校所有外国学生的53%。



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据财新网报道，中国学生在2025年夏天获美国国务院发放了约4万张F-1签证，相比2024年同期的6.1万张减少34%，相比2017年以来的均值7.4万张缩水了将近50%。印度学生在这段时期内获批了2.2万张F-1签证，较2024年同期的5.9万张更暴跌了62%。

据彭博社引述美国大学申请协助机构Shorelight在4月发布的一份报告，美国F-1签证在全球范围内的拒签率截至2025年已经升至35%，至少为10年来的最高水平。总部位于美国首都华盛顿的国际教育工作者协会（NAFSA）高级总监Rachel Banks表示，美国政府出台的一系列打击移民和留学生政策，提高了美国留学前景的不确定性，降低了美国对全球人才的吸引力。

不过发表统计的「移民研究中心」资深法律研究员费什曼声称，「政府加强对外国学生的监管是正确的，」认为「美国招收的外国学生数量，远远超过了符合国家利益的水平，数十万外国学生实际上变成了会损害美国毕业生利益的客工。减少学生招生人数，将更好地保护美国工人，加强国家安全，并使学生签证计划回归其最初的教育目的。」

研究员撑做法保护本地劳工

特朗普虽然曾多次公开称「欢迎中国留学生」，但其两届政府任内推出多项针对留学生的收紧政策，包括限制中国学生、学者赴美就读研究生以上理工科专业，大批申请遭拒签或撤销签证，同时强化签证背景审查，延长审核周期，收紧OPT实习签证审批等。

「留学生怎么就『威胁美国安全』了？」《环球时报》昨发表评论指出，美国一些人总爱拿「国家安全」说事，似乎把中国留学生挡在门外，自己就能高枕无忧。这种逻辑经不起推敲，安全从来不是靠封闭和自我孤立来实现的。如果因为政治对立和恐慌而切断人才流动的渠道，美国将失去自身的创新活力。