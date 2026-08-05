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神秘人口贩子「梅姨」真实姓名曝光 20多年前广东等地至少拐卖9童

即时中国
更新时间：21:21 2026-08-05 HKT
发布时间：21:21 2026-08-05 HKT

今日（5日），「梅姨」案中被拐儿童钟彬向内媒「新黄河」透露，他终于知道了那个臭名昭显的人贩子「梅姨」的真实姓名。他说，自己前两天收到了法院的通知书，案件已进入起诉环节，上面明确写著「嫌疑人谢家梅涉及拐卖儿童」。

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案件进入起诉阶段

钟彬是「梅姨」案中多名被拐儿童之一。自己一岁半时在广东惠州被邻居张维平抱走，随后转手给了绰号「梅姨」的人。对于当年的事，钟彬已没有印象，被拐后的这些年，他一直生活在广东河源，2025年中秋节前，他被警方找到，今年4月正式回到亲生父母身边。

2003年9月至2005年12月，张维平等人连续作案，在广州增城、惠州博罗等地拐卖9名男童，最小的1岁，最大的3岁。2016年，张维平等5名嫌疑人落网。据张交代，他通过一个叫「梅姨」的女人销赃，拐卖来的孩子，由「梅姨」负责联系买家，然后抽成。

相关新闻：拐卖9男童主谋「梅姨」特征曝光 为何犯案逾20年才落网？

2017年6月，警方的审讯获得突破，一名叫「梅姨」的女子浮出水面，并首次公布「梅姨」模拟画像征集线索。2025年，专案组发现嫌疑人谢某某，其特征与「梅姨」高度吻合。今年3月，广州市公安局公布，经过持续努力，犯罪嫌疑人谢某某（女）落网，其正是该案中的关键人物「梅姨」。

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