神舟二十一号︱乘组返回地球后首公开亮相 ​ 身心状态良好恢复至飞行前水平

中国航天员科研训练中心今日（5日）在北京举行神二十一乘组与记者见面会，航天员（太空人）张陆、武飞、张洪章返回地球后首次公开亮相。 ​

中新社报道，此次任务创下中国航天员单次乘组210天在轨驻留时长新纪录。在轨期间，乘组完成3次出舱作业，完成神舟二十号飞船返回舱舷窗巡检拍照、空间站空间碎片防护装置安装等任务，开展了多次货物进出舱任务，并在地面科研人员密切配合下，完成了涉及微重力基础物理、空间材料科学、空间生命科学、航天医学、航天技术等领域大量空间科学实（试）验。

张洪章

武飞

张陆

此外，乘组在轨亲身经历和见证了我国载人航天工程史上首次飞船受空间碎片撞击推迟返回、首次航天员乘组换船返回、首次飞船应急发射等历史时刻，经历和见证了载人航天工程全线天地同心、万众一心开展应急行动的难忘瞬间。

见面会上，三名航天员分享各自的独特体验。

张陆先后执行神舟十五号、神舟二十一号两次飞行任务，累计完成7次舱外作业，刷新了我国航天员个人出舱活动次数纪录。他坦言，每一次成功出舱，都是千万航天人的默默托举，这其中包括：水下训练教员全程相伴开展高强度水槽模拟训练，出舱活动支持团队反复推演工作流程、打磨应急方案，两套舱外服更是朝夕相伴、守护生命安全的特殊「战友」。

航天飞行工程师武飞表示，曾参与天和核心舱、问天实验舱研制工作，是空间站上天前最早测试、守护舱体设备的科研人员之一。如今，在轨亲手操作当年反复调试检修的设备，心中满是「回家」的亲切感。「地面工作积累的经验，都化作了我在轨精准操作、沉著判断的底气和信心。」武飞深情流露，这段经历也使得他对航天事业充满敬畏，因为太空里每一次从容操作，背后都是地面科研人员日夜不休的推演、试验与守护。

载荷专家张洪章介绍，太空微重力环境彻底改变重力、浮力、流体对流等物理规律，与地面实验室环境差异悬殊，给各类试验开展带来诸多特殊挑战，科研团队提前完成全套精细化预案设计。任务期间，在轨实（试）验实现了多项国内技术突破：国内首次实现了樱桃番茄（车厘茄）和小麦在轨气雾培养，验证了光谱和水肥的高效利用等关键技术；国内首次实现了小鼠的空间密闭在轨饲养，为后续开展空间哺乳动物实验奠定了技术基础。

据介绍，神舟二十一号乘组身心状态良好，肌肉力量、耐力和运动心肺功能基本恢复至飞行前水平，目前转入恢复观察阶段。待完成任务返回后恢复期健康评估总结后，转入正常训练和工作。