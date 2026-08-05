中美关系︱商务部推多项措施反制美国 加强无人机对美国出口管制

中美继续在不同领域互相制裁施压。周三（5日），商务部宣布多项反制措施，包括加强无人机相关两用物项对美国出口管制、对应用DNA科学公司等6家美国实体采取反制措施、对美国合规性测试公司采取反制措施，以及对相关进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全立案调查。

美国特朗普政府于当地时间周二（28日）公布一项新禁令，旨在保护美国的AI供应链免受所谓「国家安全威胁」，并极力促使关键产业回流美国生产。美国联邦通信委员会（FCC）宣布更新「受管制清单」，即时禁止中国新型先进机械人设备及电力逆变器（Power Inverter）的新机型进口。

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商务部指，根据有关规定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，决定加强无人机相关两用物项对美国出口管制。对列入《中华人民共和国两用物项出口管制清单》的无人机及其关键零部件、相关技术对美国出口，逐案从严审核，不适用许可便利措施。



此外，商务部通报另指，美国以所谓「强迫劳动」为由制裁中国企业，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重侵犯我国主权、安全、发展利益。应用DNA科学公司等6家美国实体协助、支持美国涉疆非法制裁，性质恶劣。依据有关规定，中方决定将应用DNA科学公司等6家美国实体列入反制清单，并禁止境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。

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对于美国联邦通信委员会（FCC）密集出台涉华消极措施，严重侵犯中方企业正当合法权益。美国合规性测试公司协助、支持美国联邦通信委员会采取措施，危害我国主权、安全、发展利益。商务部通报，依据有关规定，决定将美国合规性测试公司（ComplianceTestingLLC）列入反制清单，并禁止境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。

通报又指，初步信息显示，装有外国系统软件的进口打印复印办公设备可能影响对外贸易中的国家安全利益。依据有关规定，商务部决定即时开始，对外贸易中有关国家安全利益的事项进行调查。当中包括为装有外国系统软件的具有打印、复印功能的进口办公设备。



发言人强调，中方的反制措施总体上是克制的。中方要求美方立即撤销有关措施，停止错误做法。如美方执意出台新的对华限制性措施，中方将进一步反制。