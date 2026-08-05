AI算法工程师做内鬼 17小时清空公司AI游戏89TB数据

内地最高人民检察院近日披露北京市首例破坏人工智能（AI）模型刑事案，一名90后算法工程师为了偷用公司算力资源「秘捞」，竟偷偷输入强制删除代码，导致公司AI游戏部门总计89TB数据被清空，相关研发项目全面停滞。法院判定，该工程师犯破坏电脑信息系统罪，判处监禁5年10个月，并须赔偿公司经济损失20.4万元人民币（约23.7万港元）。

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移交数据后擅登旧伺服器

涉案工程师王某于2024年入职北京东城区某科技公司，并担任AI短剧部门算法工程师。因公司内部架构调整，2024年7月23日至8月5日，部门先后三次在内部工作群组发布全体通知，要求员工将自己负责的开发资料及个人资料全部由A伺服器集群转移至B伺服器集群，并告知数据迁移后，部门将不再持有A集群使用权限，王某以及其他部门人员均回复「收到」。

9月3日下午，王某使用先前的帐号密码登入A集群，并输入指令查找AI短剧部门文件夹，但未能寻得任何资料。随后，他试图输入代码拉取AI游戏部门在同一伺服器内的全部文件目录，但眼见系统未能及时响应，王某便输入代码，以最高管理员权限强制删除目录下的所有档案，然后下班离开。

AI算法工程师删除公司89TB研发数据被判刑。中华网

AI算法工程师删除公司89TB研发数据被判刑。中华网

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AI模型训练停摆

公司系统维护人员在代码运行17小时后，才发现系统异常并终止删除指令，但此时公司服务器内总计89TB的资料已被清除，当中包括AI游戏部门多年积攒的训练素材、自研文生3D及影像渲染模型等研发档案，导致AI训练系统直接瘫痪，研发项目全面停滞以全力修复相关数据。同年10月22日，公司向警方报案。

王某被捕后，一直辩称自己是「以为资料没用了才删除」，但经检察部门调查，发现王某与另一名算法行业从业人员高某案发前曾通过网络交流，并答应对方窃取公司算力资源，以运行高某的模型和数据。案发逾月后，王某向高某表示：「模型训练没帮上啥忙，下一份工作不知道还有没有这么大的训练资源了，下回我还敢。」因此，相关部门确认王某删除公司资料是为下载高某模型腾出存储空间。

东城区检察院认为，王某的删除行为导致公司的模型训练的数据结构遭到破坏，公司为恢复资料、重启训练，投入大量人力及算力成本，涉嫌犯破解计算机（电脑）信息系统罪，于今年3月4日一审判处王某有期徒刑5年10个月，赔偿经济损失20.4万元。 王某随后提出上诉，惟遭二审法院驳回，维持原判。