内蒙古2幼童揸沙丘越野车失控 家长路人冒死飞身拦截︱有片

任由幼童登上驾驶座，随时发生致命意外。内蒙古有两名幼童启动沙丘越野车，高速失控乱冲，家长及在场其他游客冒死飞身扑向越野车企图刹车救人，但纷纷被弹飞，幸越野车最后撞上马栏后停下。

网民斥父母没有看管

内地网络4日流出一条在内蒙古锡林郭勒盟一个景区拍摄的影片，片中两名分别约6岁及3岁的幼童，坐在一辆沙丘越野车驾驶座，期间幼童疑误触开关，启动了越野车令其暴冲。



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由于较大的幼童膝上抱著小童，越野车在无人驾驶下四处乱跑，吓得车上幼童哇哇大哭。

幼童家长及在场游客见状，纷纷试图拦下越野车，有穿红衣男子更飞身扑向车尾，企图爬上驾驶座，但在越野车高速失控奔走下，男子一直被拖在草地上摩擦，之后更被抛飞。还有一名穿白衣女子，尝试由车头方向跳上车，但同样失败跌落草地。

最终，沙丘越野车高速撞上马圈护栏后才停低，车上两名幼童相信并无大碍。

影片在网上引起热议，网民纷纷批评家长未有看好幼童，让他们坐上无大人的越野车是严重缺乏安全意识。