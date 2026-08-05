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西安赛格商场︱店舖老板传遭千万违约金逼死 专班通报调查结果

即时中国
更新时间：17:00 2026-08-05 HKT
发布时间：17:00 2026-08-05 HKT

7月1日，陕西西安赛格国际购物中心（简称「赛格商场」）发生堕楼事件。死者为商场内一名商户负责人。网传死者与商场间存在巨额罚款纠纷，涉及金额或破千万元（人民币，下同）。事件引发广泛讨论。当地成立的联合调查处置工作专班今通报事件详情。

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通报指，7月1日中午时分，公安雁塔分局小寨路派出所赛格警务站接报警，称赛格商场内有一男子堕楼。公安雁塔分局经调查认定，死者严某为高堕，未见其他异常，排除刑事案件。

对于关于网传「违规核销店庆券」情况。经调查。经查阅资料、谈话询问、第三方审计机构核查原始纸质销售流水单，调查专班初步认定，死者拥有的利和公司当年确实存在违约套券行为。

关于网传「高额罚款」情况。经调查询问，赛格商场单方面认定的违约套券订单的销售金额，依照其核算标准，符合条件的销售单数为9664单，涉及金额最高达289.92万元。对于商场要求利和公司支付的1154.6万元违约金，调查认为数额过高。

至于网传「强制撤柜」情况。调查专班初步认定，赛格商场在未充分沟通的前提下不再续约，虽有合同约定，但未考虑长期合作商户现实状况。

目前，赛格商场和利和公司双方已就违约金事宜达成和解。调查专班要求赛格商场加强商业经营行为全流程合规管理；对其经营行为，调查专班将继续全面深入调查，对查实的违法违规行为将严肃处理。

通报又指，利和公司法定代表人严先生确诊患有抑郁症，曾在西安市精神卫生中心医院就诊5次，并出现过轻生行为。事发后，调查专班与家属及时对接，做好生活照料和法律政策咨询服务等善后工作。

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