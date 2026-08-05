手机App广告︱大叔拍鱼灯遇20弹窗被迫放弃 网民：看得血压上升︱有片

手机App的广告弹窗滋扰问题近日在网上再成焦点。有一名年约六、七十岁的大爷，在景区相拍摄鱼灯表演留念，却被不断弹出的逾20个广告弹窗阻挡，令大爷无法拍摄，最终放弃。影片在网上引起热烈回响，网民纷纷对大爷表示同情。

网上近日流传一段影片，显示8月2日在安徽黄山景区，一名戴帽大爷在观赏景区的鱼灯表演时，打算用手机拍照。

不过，大爷在打开App时，屏幕却瞬即被无数广告弹窗遮蔽，大爷随即手忙脚乱的用手试图逐一关闭弹窗，但甫关又甫弹，反复关闭逾20个弹窗后，手机仍被广告遮蔽，最终大爷只好放弃拍摄鱼灯表演。

影片在网上引发广泛共鸣，网民纷纷表示，「明明不是当事人，却看得血压上来」、「年轻人也是常常手足无措」、「我爷爷就被弹窗广告恶意扣费好几次，真的好生气」、「苹果手机才是最适合老年人用的」、「真的是很气人，心疼老人」、「求求了，别这样对老人」、「太讽刺了，我刚打开这个视讯，就被跳到了淘宝」。