无品食客掟钱落地埋单 服务员照办煮碗找赎获赞：干得漂亮︱有片

顾客不是永远是对的，更何况是对服务员的基本尊重？周一（3日），广东云浮罗定一处夜市发生一件争执事件。三名男子到一食肆户外用餐，期间男店员一直正常点菜、上菜，未有和客人有过任何接触。



内地大象新闻报道，一位大叔随后付款时，竟故意把现金丢在地面，企图羞辱店员。

双方事前无冲突

男店员当时无奈弯腰捡起现金，进店找零后，男店员用同样方式，照办煮碗将零钱扔在地上。大叔见状当场发火，但同行友人上前捡起零钱从中调解。整个过程被闭路电视拍下。



报道指，餐厅老板周二表示，服务员是自家20岁的儿子，事前未有与对方发生过交流或争执。客人虽有喝酒，但肯定未有喝多，不知道对方丢钱落地的原因。老板看过闭路电视后，认为儿子没有做错，故给他100元人民币奖励。

老板赏¥100

影片流出后，大量网民狠批大叔侮辱服务员的行为，同时大赞服务员的对应。网民意见：

everyoneeeee ：做得好

老子花姑娘 ：相当礼貌

蜗牛-葡萄 ：为老不尊，自取其辱。

WXQ20211203 ：年轻小伙干得漂亮

此面向敌刘阿斗 ：我看到了，钱是服务员在地上捡的，老登没有买单

i农场主 ：以彼之道还施彼身