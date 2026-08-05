西九龙站︱北上男紧张惊青过关惹疑 洗漱包搜出9.3克大麻︱有片

西九龙站海关有男子入境时，因神色紧张引起关员怀疑，遭截查发现行李箱内的洗漱包，藏有9.3克大麻。



据海关发布消息，近日，西九龙站海关关员在对进境旅客进行监管时，发现一名男性旅客进入海关监管区未向海关主动申报，且该旅客过关时神态紧张，试图从远离关员的一侧绕行，关员随即对其进行拦截检查。

经进一步检查，海关关员在当事人行李箱的洗漱包中发现可疑植物1包，物品散发特殊刺激性气味，疑似大麻，毛重9.3克，经现场试剂检测，呈四氢大麻酚阳性。后经专业机构鉴定，确认检出四氢大麻酚成分。目前，该案件已移交海关缉私部门处理。

根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国禁毒法》等相关法律规定，毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。