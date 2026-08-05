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昆明化工厂泄黄磷漫天刺鼻白雾 官方指情况可控

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更新时间：12:05 2026-08-05 HKT
发布时间：12:05 2026-08-05 HKT

云南昆明晋宁有化工厂4日下午泄漏黄磷，接触空气后自燃形成刺鼻具腐蚀性白雾，有居民指咽喉不适和咳嗽。刺激性烟雾漂至数十公里外。当地政府人员指，事故情况可控，事故原因和具体伤亡情况仍在调查中。

据内媒及网上消息指，8月4日下午晋宁区二街镇的云南浩明精细磷化工有限公司，泄漏大量黄磷。

黄磷在空气中约摄氏30度便会自燃，产生大量白色烟雾，烟雾中含五氧化二磷，如遇水汽会生成具有腐蚀性的磷酸雾，对呼吸道有刺激作用。事发后周边区域出现灰白色天空和刺鼻气味。

《潇湘晨报》指，5日凌晨，当地镇政府工作人员表示情况已基本可控，不会对群众造成负面影响。环保部门已在厂区周边设定气体检测点，当地官方表示待资料统计完全后会统一发布详细通报。事故原因和具体伤亡情况仍在调查中，尚未公布官方通报。

 

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