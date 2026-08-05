河南35岁女一生活习惯 致甩牙绝经貌似60岁阿婆

汽水只可浅尝，不能当水喝。河南有35岁女，15年来不饮白开水，每天饮4、5瓶可乐，导致牙齿脱落、糖尿病、提早绝经，样貌像60岁般。

15年来可乐当水饮

「大参考」报道，河南中医药大学第一附属医院肛肠病二病区主任周艳阳表示，早前接到一名女求诊者，发现她患有多种健康问题，包括糖尿病、已停经、牙齿大面积脱落等，虽然患者只有35岁，但外貌却像60岁一样。

饮用白开水补充水份才是最健康的选择。iStock

含糖汽水只宜偶尔饮用。iStock



相关新闻：内地汽水市场续萎缩 无糖饮品市占破41%两年增7个百分点

医生询问后，发现该患者自15年前，每日只把饮料当作水喝，一天可以喝4、5瓶可乐，反而抗拒喝白开水。

由于过量摄取糖份，诱发患上2型糖尿病；打乱内分泌系统，卵巢功能提前衰退，确诊绝经；汽水中的磷酸和碳酸腐蚀牙釉质，造成不可逆的「可乐牙」；糖分引发糖化反应，破坏胶原蛋白与弹性纤维，皮肤松弛、暗沉起皱，面容状态被接诊医生描述为「如同60岁的老太太」。

医生提醒大家切勿贪饮甜饮料，零糖零热量的白开水才是最健康的选择，含糖碳酸饮料仅可偶尔解馋。