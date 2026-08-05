蜘蛛侠英雄重生︱Tom Holland大战「手合会」 替身是「河南滴」

超级英雄电影《蜘蛛侠：英雄重生》正在全球大收旺场，电影中蜘蛛侠大战忍者组织「手合会」的连场精彩动作更被影迷津津乐道。原来，当时蜘蛛侠面具底下有著一张中国面孔，种种高难度危险动作也是由中国「河南滴」演员王壮壮完成。

「虽然挨打但觉很帅」

据「红星新闻」报道，王壮壮近日在社交平台分享与蜘蛛侠主角汤姆贺伦（Tom Holland）的合照，以及王壮壮在扮演蜘蛛侠替身时的装扮及拍摄花絮。

王壮壮表示，他主要负责蜘蛛侠的高难度动作及危险戏份，拍摄期间吃了不少苦头，不但经常倒地、挨打，还要完成各种高强度武打动作。不过，他笑说：「虽然挨了不少打，但觉得自己很帅。」



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他又透露，在《蜘蛛侠：英雄重生》中，经常出现忠奸切换情况，「替完蜘蛛侠，下一场马上又去演忍者」，王壮壮指，电影需要大量动作场面，替身经常同时饰演多个不同角色，在镜头前后快速转换身分，是剧组拍摄的日常。

对于成为汤姆贺伦的替身，王壮壮指汤姆贺伦私下十分亲切，没有架子，对工作人员的态度很友善。女主角辛蒂雅（Zendaya）同样随和友善，到拍摄现场几乎不带助手，给他深刻印象。



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中国动作演员参演荷里活大片，成为内地网民热议，纷纷留言，「蜘蛛侠替身是『河南滴』」、「原来真正飞天遁地的是河南弟」、「替身也是英雄」、「河南弟也是蜘蛛侠」。