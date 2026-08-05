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男子酒驾遇查急与妻换座 遭女儿当场揭穿

即时中国
更新时间：10:00 2026-08-05 HKT
发布时间：10:00 2026-08-05 HKT

大义灭爸！河南漯河一名男子李某某上周五晚酒后驾驶无牌车，眼见交警设岗查车，急忙停车与妻子互换座位，并向交警坚称自己没有开车。不料同车女儿当场指认，「俺爸爸开的！」最终李某某被罚扣驾照6个月、罚款1200元人民币。

罚扣驾照半年罚款1200元

内媒《大河报》报道，8月2日晚9时许，民警在一个路段交叉口附近开展夜查行动时，发现一辆无号牌新能源汽车在即将行驶至检查点前，突然靠边停车。随后一名原本坐在副驾驶的女子迅速下车，绕至驾驶位拉开车门准备落座，异常「换驾」举动引起民警警觉。

民警上前检查，发现车内男子李某某有酒驾嫌疑。面对民警询问，李某某坚称自己并未开车，辩称「我抱着孩子，一直坐在后排」。然而坐在后排的小女儿却明确指认：「俺爸爸开的！」经仪器进一步检测，驾驶人李某某被确认酒驾。

李某某交代称，当晚他聚餐时喝了一瓶多啤酒，自认「没喝多少、路也不远」，便抱着侥幸心理开车上路。发现前方有交警查车，情急之下将车停下与妻子临时换位，试图逃避处罚。

交警部门最终暂扣李某某驾驶证6个月，并罚款1200元。

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