高铁服务员 派试卷治吵闹孩童

暑假期间，大批亲子旅游团乘坐高铁出游。近日，有浙江高铁列车员随身携带小学试卷，给车厢内吵闹的小孩发作业，获得网友广泛点赞。昨日，中国铁路客户服务中心12306工作人员回应称，这是车长个人行为，起到让小孩安静的作用。

网民赞柔性管理

网传视频显示，在南宁东开往杭州西G1546列车上，一名身穿高铁列车工作人员制服的男子从文件袋中掏出一张张试卷，分发给车厢内的小孩。另一名女工作人员拿着试卷对小朋友说：「你也来一张卷子」。

覃云昊在检查行李架。人民网

影片在网上热传后，据人民网报道，派试卷治吵闹的服务员，是中国铁路南宁局00后列车员覃云昊。

视频在网上流传，网友们纷纷为铁路部门的柔性管理措施点赞。有网友留言称「朴素的袋子里装着天才招数」「高铁在编班主任」，亦有网友笑称，孩子平常不写试卷，在列车上竟乖巧接受挑战，直呼「穿制服的人说话就是好使」。

12306工作人员昨日回应称，如果有旅客孩子吵闹，列车长会给贴画或者玩具或者试卷等东西，该行为是车长个人行为，不是铁路规定，也没有固定车次，具体要以上车为准。