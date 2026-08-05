梁文锋早期微博疑曝光 曾独闯无人区被困1周

有内地网友近日疑似扒出AI初创企业DeepSeek创始人梁文锋早年微博，帐号吸引不少网友「围观打卡」。该帐号发布内容以风景照、藏区风光、户外冒险为主，其中2011年11月一条内容显示，博主曾被困无人区1周。

吸引网友「围观打卡」

该微博账号名为「程序小王子」，简介中写着「流年似水，秋叶相随」。帐号内容主要为户外风景摄影纪录，尤其包含大量藏区风光，并大量关注了程式交易、量化投资、自动交易相关帐号，以及浙江大学的俱乐部和论坛帐号，和梁文锋经历相合。2014年8月后，该帐号停止更新。



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其中一条2011年11月7日发布的微博写道：「被困无人区一个星期。所幸我出来了。但我的菲亚特（汽车）没有出来。它永远地留在了那片漫无边际的高山草原。That's the END。」此后，该帐号再未发过新的藏区风景照。这条十多年前的微博如今成了网友的「打卡圣地」，有网友在评论区戏称：「世界线差点被改变」。

梁文锋为广东湛江人，硕士毕业于浙江大学，早年为量化私募「幻方量化」联合创始人，2023年创立DeepSeek，凭开源大模型迅速跻身全球AI第一梯队，但他作风低调神秘，极少露面。