中国品牌出海︱高性价比玩具咖啡寿司 抢滩高通胀美国市场

美国通货膨胀持续，一批主打高性价比的中国消费品牌正密集登陆美国街头。从卡通玩具、平民咖啡到低价寿司，近3年至少8个中国品牌先后在美插旗，切入原本由日企等外资品牌主导的赛道。以纽约市中心的瑞幸咖啡为例，一杯冰拿铁仅需约2美元，售价为星巴克同款产品的1/3。伴随节约消费风气兴起，越来越多美国年轻人不再执着于产品产地，更看重品质与价格的平衡。

▍中国组 ▍

「星巴克太贵了，这里出餐快，价格也合适」，在纽约工作的温妮·谭这样解释自己的选择。工作日午间，数十名顾客会走进瑞幸咖啡门店取餐，亚裔美国人面孔十分常见。这间中国平价咖啡连锁店自去年6月开出美国首店，仅一年后，纽约门市数已达约20间；选址大量接手星巴克关闭后的舖位，开店成本被压到最低。

瑞幸咖啡纽约开20间

日媒「日经中文网」报道，近年中国品牌出海美国的节奏加快。2023年9月，泡泡玛特进驻新泽西州，同年12月喜茶落户纽约。2024年春，库迪咖啡在夏威夷州插旗。去年2月，快时尚品牌Urban Revivo进军纽约，4月霸王茶姬落地加州，12月蜜雪冰城亦到加州。今年2月，体育品牌安踏同样选择在加州开设首店。泡泡玛特首席运营官司德在向彭博社坦言，在中国国内市场增长面临转折点之际，全球最大消费市场美国可谓是一个实验场。

安踏于比华利山开设北美旗舰店开幕时的情景。 网上图片



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低价是这批中国品牌最锋利的武器。比如国民茶饮连锁品牌蜜雪冰城，已在美国开出十余间门市，雪糕与饮品售价1至2美元起。人均价格高达200至500美元的日式高端寿司「Omakase」，亦面临市场挑战：纽约已出现由中国籍厨师操刀、套餐定价100美元以下的低价业态。博科尼大学的Laura Pan介绍，由于很多中国厨师来自福建福州，一个将「Omakase」和「福州」结合在一起的新词「Fumakase」就此诞生。

低价成最锋利武器

这些业务版图原本是日本企业占优势的领域，然而在成本方面，日企很难与中企抗衡。来自日本静冈县、在美国销售绿茶的山英公司负责人山崎元乡坦言：「市场正在被中国产品夺走」。从日本向美国出口绿茶的「富永贸易」国际事业本部经理小林正幸也称：「在美国，即使品质标准参差不齐，也有很多门市选择使用价格低廉的中国产绿茶」。

中国品牌在美快速铺点扩张，背后是美国通胀持续高企带来的消费趋势转变。6月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨3.5%。具有节约意识的美国年轻消费者普遍认为，只要产品品质与价格之间达到平衡，消费者往往不再拘泥于产地。