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网传泰航无理拒中国客登机 曼谷机场保安做「瞇眼」涉歧视︱有片

即时中国
更新时间：22:04 2026-08-04 HKT
发布时间：22:04 2026-08-04 HKT

近日，内地传出中国旅客疑在泰国机场被刁难，期间更做出涉歧视的「瞇眼」动作。

微博「马上谈」今日发帖，事发于7月29日晚上，泰国国际航空（泰航）编号TG674航班原计划于23时50分从曼谷素万那普机场飞往北京。

航班如常起飞

据乘客称，他们持有效机票，已完成值机和安检并按时登机，却被工作人员要求退出廊桥，最终20多人未能成行。交涉期间，一名机场安保人员被拍到做出「拉眼角」动作。惟帖文未有交代旅客被拒登机的原因。

相关新闻：GMMTV书展︱中国女粉丝会场遭职员粗暴对待 泰国旅游局发道歉声明

微博「搜狐千里眼」帖文称，20名旅客被要求退回桥廊，行李亦被强行卸上，航班却如常起飞。截至目前，泰航尚未公开说明具体拒载原因。

上月25日，一名远赴泰国追星的中国女粉丝，参加曼谷三洋书展GMMTV活动现场，期间被多名工作人员抢夺手机、按压脖颈，并以拖拽抱摔的方式赶离现场。事件引发国内关注，有粉丝要求主办方致歉，甚至威胁脱粉。

再有中国旅客被无理拒绝登记，再上保安做出疑似歧视动作，即时引起国内网民狠批。

网民：
rain01999 ：已经这么强大了，为啥全世界都要欺负我们
用户7297546794 ：有钱没地方去了，去泰国
GoldR_928：感觉全世界都在欺负中国人
哆哆西西特工队：泰国是非去不可吗

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