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中国追星族︱22粉丝曼谷违规遭禁登机爆冲突 机场就保安「瞇眼」致歉

即时中国
更新时间：14:34 2026-08-05 HKT
发布时间：14:34 2026-08-05 HKT

近日，内地传出中国旅客疑在泰国机场与保安冲突，期间保安更做出涉歧视的「瞇眼」动作。素万那普机场解释，涉事22名中国追星游客，违反安全规定擅自追星入贵宾室，遭拒绝登机，并导致航班延误，但对有保安员做出「瞇眼」行为致歉，已惩处涉事人员。

微博「马上谈」4日发帖，事发于7月29日晚上，泰国国际航空（泰航）编号TG674航班原计划于23时50分从曼谷素万那普机场飞往北京。

追星入贵宾室惹混乱

据乘客称，他们持有效机票，已完成值机和安检并按时登机，却被工作人员要求退出廊桥，最终20多人未能成行。交涉期间，一名机场安保人员被拍到做出「拉眼角」动作。惟帖文未有交代旅客被拒登机的原因。

相关新闻：GMMTV书展︱中国女粉丝会场遭职员粗暴对待 泰国旅游局发道歉声明

泰国曼谷素万那普机场4日晚发放闭路电视片段，指事发当日有22名中国粉丝，追著一名戴口罩艺人入贵宾室及登机前候机区，造成混乱。他们又拒绝配合查验文件，追星至登机桥，并冲破保安防线企图与艺人追入TG674的机舱。

机场人员于是关上舱门，阻止未办登机手续的中国粉丝进入，然后带他们返回候机区域。

机场的声明指，涉事的中国粉丝未具使用贵宾室资格，因担心他们登机后可能持续制造滋扰，决定拒绝22人登机，航班亦因他们延误。

10人拒卸行李挑衅机场人员

对于网上流传的保安「瞇眼」动作，机场解释，22人当中有10人拒绝配合卸下托运行李并挑衅工作人员，双方发生冲突。机场就保安做出「瞇眼」动作致歉，并已惩处有关人员。

上月25日，一名远赴泰国追星的中国女粉丝，参加曼谷三洋书展GMMTV活动现场，期间被多名工作人员抢夺手机、按压脖颈，并以拖拽抱摔的方式赶离现场。事件引发国内关注，有粉丝要求主办方致歉，甚至威胁脱粉。

再有中国旅客被无理拒绝登记，再上保安做出疑似歧视动作，即时引起国内网民狠批。

网民：
rain01999 ：已经这么强大了，为啥全世界都要欺负我们
用户7297546794 ：有钱没地方去了，去泰国
GoldR_928：感觉全世界都在欺负中国人
哆哆西西特工队：泰国是非去不可吗

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