Qwen3.8-Max︱阿里推最强AI模型 总参数量2.4兆成全球前茅

人工智能（AI）模型已成为全球科技角力的主战场。阿里巴巴于本周一（3日）正式发布新一代基座大模型「千问 Qwen3.8-Max」。该模型总参数高达2.4兆，被官方誉为「Qwen家族中迄今最强大的模型」，并预计于下周进行开源。根据基准测试结果显示，其编程（Coding）与人工智能代理（AI Agent）能力已与美国科技公司Anthropic旗下的Fable5模型旗鼓相当。这亦是继Kimi K3之后，中国第二款参数突破两兆的国产大模型，预料将为全球AI竞赛注入全新动力。

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阿里巴巴方面强调，Qwen3.8-Max的技术突破不仅限于单纯的自然语言对话，更在于大幅提升了AI代理的自主工作效能。据悉，该模型能够连续自主地执行耗时超过十天的大型软件（软体）工程任务，且整个开发过程完全无需人类持续介入。

该模型具备强大的跨领域专业处理能力，能于数百种专业场景中产出达至生产级别的成果。同时，它具备系统级的规划与执行能力，例如能够自主完成超过500轮的晶片设计优化迭代等高度复杂的工作。

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在全球AI模型的权威评测中，根据Arena.ai发布的最新排行榜显示，Qwen3.8-Max在前端程式码竞技场（Frontend Code Arena）中获得了1668分，位列全球第四。目前该得分仅次于Claude Opus 5 (Max) 的1705分、Kimi K3 (Max) 的1676分，以及Claude Opus 5 (High) 的1669分，反映其整体表现已稳居全球大模型的第一梯队。