「淘淘氧棉」卫生巾疑藏黑色虫卵 标榜消毒级卫生标准

内地卫生巾品牌「淘淘氧棉」近日被指有卫生问题，有消费者反映自己在拆封使用时发现产品表面有疑似黑色虫卵的物体，引发社会对女性生理用品安全的关注。

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内媒《钱江晚报》报道，事主陈玉（化名）于7月7日在湖南省耒阳市的佳福乐生活超市购买一包「淘淘氧棉」旗下天山白系列的6片装夜用卫生巾。据其声称，当时产品包装完好，但至7月26日拆封使用时，陈女士在多片卫生巾内发现有黑色小点，经仔细辨认，确认是死虫和虫卵。

陈女士表示，该卫生巾的生产日期为2026年2月3日，至今出厂不足半年，且家中冷气长开，不可能保存不当。陈女士续说：「这款产品宣传是国标消毒级，我长期使用，出于信任才持续选购」，一款崭新的消毒级卫生巾在密封包装下内部出现虫体，让她十分疑惑。

事发后，陈女士曾联络淘淘氧棉官方旗舰店，但客服以「非本店购买」为由，让其自行联络线下超市或包装上的厂商。随后，陈女士于社交平台发布维权影片，有自称品牌厂商客服的帐号提出让陈女士将问题产品寄回，或安排工作人员上门核验。但考虑到私隐安全，同时无法核实对方真实身份，陈女士未有同意该方案。与此同时，陈女士陆续有20多个影片被品牌方以「侵犯名誉权」为由投诉下架。

淘淘氧棉官方客户回应传媒查询时表示，目前暂未收到陈女士的对应投诉记录，如情况属实，需将产品寄回生产厂家作专业检测或安排工作人员上门核实。

陈女士表示，该自称品牌厂商客服的帐号曾向其索取电话，但至今未有接到任何跟进来电，目前她已向桂林市场监管部门举报，并拨打内地非紧急政务服务热线「12345」（又称市长热线）投诉。

据悉，「淘淘氧棉」由桂林洁伶工业有限公司生产，其中天山白系列定位为高端纯棉消毒级产品。但于内地社交平台小红书上，有不少消费者发文称在包装内发现头发、虫卵等异物，或使用后感到异常痕痒。

不少消费者亦声称自己购买的卫生巾藏有异物。

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