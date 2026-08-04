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儿子病逝留87个课金帐号 母亲控游戏公司胜诉获准继承

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更新时间：18:40 2026-08-04 HKT
发布时间：18:40 2026-08-04 HKT

北京市石景山区人民法院日前审结一宗游戏帐号继承案，当地一名母亲希望继承并出售儿子生前经营多年的数十个游戏帐号，以补贴生活费用，但遭游戏公司拒绝，双方随即对簿公堂。法院判决指出，游戏帐号属《民法典》保障的「网路虚拟财产」，母亲可依法继承。

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欲出售帐号补贴生活

据内媒《人民法院报》报道，死者为36岁男子古某。古某自20多岁起痴迷网络游戏，十余年间在同一间游戏公司陆续注册87个实名认证帐号，投入大量时间、精力和金钱提升帐号等级及获取游戏收益，令每个帐号均累积了相当「身价」。2025年5月，古某不幸罹患重病离世，其父亲早年已故，家中仅留下母亲陈某一人，依靠微薄收入独自生活。

陈某办妥儿子后事后，偶然得知游戏帐号具经济价值，便向游戏公司申请将有关账号过户到自己名下，希望借此改善经济状况。但游戏公司认为，根据双方签署的用户协议，游戏帐号及其内虚拟物品的所有权归公司所有，玩家仅具有限使用权；另外，由于帐号具专属人身属性，不应被纳入可继承遗产范围，拒绝变更申请。

法院：使用权具财产利益

法院审理认为，尽管游戏公司拥有帐号所有权，但用户对游戏帐号、虚拟物品及衍生数据享有的使用权具交易与流通价值，属可衡量「财产利益」，受《民法典》保障。鉴于本案中古某女儿已放弃继承权，陈某为唯一合法继承人，认定其有权继承相关网络虚拟财产，游戏公司亦有义务协助变更实名认证资讯。

法院最终判决，陈某可依法继承儿子名下87个游戏帐号使用权，并要求游戏公司于判决生效15日内，完成实名认证资讯变更。据悉，宣判后双方均未提出上诉。
 

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