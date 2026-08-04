内地汽水市场续萎缩 无糖饮品市占破41%两年增7个百分点

消费者减糖风气越来越盛，传统的含糖汽水销量持续下降，今年第二季，线下零售的汽水类销售额同比下跌12.23%。无糖碳酸饮料今年首6个月在饮品市场的市占率升至41.2%，较两年前升超超过7个百分点。分析认为，今年是内地饮料市场关键年，过去数十年主宰市场的含糖汽水已彻底失去风光。

次季线下汽水销量跌12.23%

据澎湃新闻引述「斑马消费」指，全民健康意识觉醒、控糖成为消费共识，以及新生代消费偏好差异，含糖汽水市场衰退成为必然。所以各饮料巨头纷纷调整业务重心，加快健康化饮品销售，寻找新的增长曲线。

健康控糖风越来越成为主流，传统含糖汽水销量不断萎缩。小红书＠fhchbf

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每年第二季也是传统饮料市场旺季，但马上赢资料显示，2026年第二季度，线下零售管道汽水品类销售额同比下滑12.23%，样本主要以含糖碳酸饮料为主。

欧睿2026年上半年行业资料则呈现两极分化：国内碳酸饮料整体销量同比上涨4.3%，全部增量由无糖产品贡献，含糖产品持续萎缩。

今年1-6月，无糖碳酸饮料占碳酸饮料总销量比重已攀至41.2%，较两年前提升超7个百分点。

面对含糖碳酸饮料需求持续下行的长期趋势，各大头部饮品企业早就明确了接下来的转型方向，一边依托经营多年的经典汽水老产品守住基本盘，一边全面重构自身产品矩阵，加码无糖碳酸、电解质水、健康功能饮品等一系列健康化新品类，对冲传统含糖碳酸饮料业务持续下滑带来的经营风险。